صدّق مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر من ليل أربعاء العاصمة واشنطن، على بندي المساءلة بحق الرئيس دونالد ترمب، ليجري إرسال ملف القضية إلى الكونغرس تمهيداً لعزله.

وصوّتت الجمعية العامة لمجلس النواب على بندَي " إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس"، إذ وافق على الأول 230 نائباً مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوّت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.

وعقب انتهاء التصويت أحال مجلس النواب ملف القضية إلى مجلس الشيوخ من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن عملية عزل ترمب.

ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ إلى القضية مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته.

البيت الأبيض: ترمب بريء

وعقب تصويت مجلس النواب الأمريكي، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرئ الرئيس دونالد ترمب خلال المحاكمة، بعد أن صوّت مجلس النواب على إدانته بتهمتَي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس".

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، تلته ستيفاني جريشام المتحدثة باسمه، في أول تعليق على إدانة النواب لترمب وإحالة ملف قضيته إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لعزله.

وقالت جريشام: "صادف اليوم تتويجاً لواحدة من أكثر الأحداث السياسية المشينة في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت واحد من الجمهوريين، ومن دون تقديم أي دليل على ارتكاب أي مخالفات".

وشددت على أن "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيستعيد النظام المعتاد والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلُها في إجراءات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات التالية وواثق من أنه سيبُرَّئ تماماً".

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم استغلال ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامَي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترمب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.