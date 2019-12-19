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تركيا ترد على مشروع قانون للكونغرس الأمريكي يحتوي على بنود ضدها بأن "لغة التهديد" لن تُثنيها عن حماية أمنها القومي، ومجلس النواب الأمريكي يقرر مساءلة ترمب.

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تركيا ردّاً على قرار أمريكي: لن تثنينا لغة التهديد عن حماية أمننا القومي

أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، أن أنقرة ستردّ على الخطوات المتخَذة ضدَّها، مشدّدة على أن لغة التهديد لن تثنيها عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها القومي، وعلّقَت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، على قبول الكونغرس الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2020، الذي احتوى مرة أخرى على بنود موجهة ضدّ تركيا، وقالت إن أعضاء في الكونغرس يلحقون الضرر بالعلاقات التركية-الأمريكية. [TRTعربي]

وأردفت الوزارة: "في إطار هذا القانون، أظهر الكونغرس استمراره في موقفه العدائي غير العقلاني وعدم احترامه قراراتنا كدولة ذات سيادة، من خلال منعه بشكل غير عادل مشاركة بلادنا في برنامج F-35 على الرغم من وفائها بكامل التزاماتها، وتجديده الدعوة لفرض عقوبات ضد بلادنا في ما يتعلق بشرائنا منظومة S-400 الدفاعية، وكذلك إدراجه بند عن مشروع السيل التركي في القانون". [TRTعربي]

وختمت الوزارة بالقول: "لا يمكن للغة التهديد إطلاقاً أن تثني تركيا عن عزمها على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنها القومي، ونذكّر مرة أخرى بأنه لا يساور أحداً الشك بأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة حيال الخطوات المتخذة ضدَّها". [الأناضول]

مجلس النواب الأمريكي يقرر مساءلة ترمب

أصبح دونالد ترمب الخميس، ثالث رئيس أمريكي يُساءَل بعدما اتهمه مجلس النواب رسمياً بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس في خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة. [رويترز]

وبموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة ترمب في تصويت جرى على أساس حزبي بالكامل تقريباً، يصبح الطريق ممهداً لمحاكمة تُعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وسيكون ساحة أكثر وداً تجاه ترمب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه. [رويترز]

وأقر بند إساءة استغلال السلطة بتأييد 230 صوتاً ومعارضة 197، بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 ومعارضة 198. [رويترز]