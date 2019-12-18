مهدت لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي الطريقَ لتصويتٍ تاريخي على مساءلة الرئيس دونالد ترمب في مجلس النواب، بإقرارها تشريعاً يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتَي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونغرس، في ما يخص التحقيق في "قضية أوكرانيا".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترمب الذي سيُحال إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، في رسالة وجَّهَتها مساء الثلاثاء إلى أعضائه الديمقراطيين، إن "مجلس النواب سيمارس غداً إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها بنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".

وأضافت بيلوسي في رسالتها: "للأسف الشديد، بيَّنَت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية، وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي. في أمريكا لا أحد فوق القانون".

وتابعت: "عندما يجتمع المجلس غداً صباحاً للتصويت على القرار الاتهامي، أحضّ كلّاً منكم على الانضمام إليّ في قاعة المجلس. ناخبونا يعلّقون علينا الأمل بأن نحترم دستورنا وأن ندافع عن ديمقراطيتنا، وأن نمضي قدماً بطريقة جديرة بالقسم الذي أديناه لتعزيز دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".

ونظراً إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديموقراطيون في مجلس النواب، سيصبح ترمب الأربعاء ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

"محاولة انقلاب".. رسالةٌ غاضبة إلى بيلوسي

بعث ترمب الثلاثاء، برسالة نقد لاذع إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أعرب فيها عن استهجانه مساعي الديمقراطيين في إطار التحقيق الرامي إلى عزله.

ووصف ترمب في رسالته المطولة تصرُّفات الديمقراطية بيلوسي بـ"الحاقدة" وبمثابة "إهانة شخصية" له، وخاطبها قائلاً: "إنك تهينين الأمريكيين المؤمنين بالقول دائماً (أنا أصلي من أجل الرئيس)، وأنت تعرفين أن هذا الكلام غير صحيح، إلا إذا كان المقصود به هو المعنى السلبي".

وأضاف ترمب: "إن ما تفعلينه أمرٌ فظيع، لكن سيتعين عليك أنت التعايش معه، لا أنا"، وكتب: "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة، فإنك تعلنين حرباً مفتوحة ضدّ الديمقراطية الأمريكية"، مضيفاً: "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاسٍ".

وأشار ترمب إلى أن تهمة استغلال السلطة "باطلة تماماً، ولا قيمة لها، ومن إنتاج خيالك"، وأكّد أن حديثه مع الرئيس الأوكراني كان "بريئاً تماماً"، مشدِّداً على أنه لم يمارس "أي ضغوط" على كييف.

ووصف ترمب تهمة "عرقلة عمل الكونغرس" بأنها "عبثية وخطيرة"، وخاطب بيلوسي قائلاً: "أنت غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة".

واعتبر الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة أن التصويت المرتقب في مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".

ما التالي؟

قد يصبح ترمب هذا الأسبوع، على الأرجح، ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة عندما يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مساءلته تمهيداً لعزله.

ومن المتوقع إلى حد كبير التصويت على أساس حزبي، وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافياً، كما أن ترمب سيظل في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وإذا أقرّ المجلس المساءلة فإنه سيختار بعض النواب المسؤولين عن تقديم تحقيق المساءلة، لتمثيل القضية التي ستُرفَع على ترمب أمام مجلس الشيوخ، وقال ديمقراطيون إن معظم من سيقع عليهم الاختيار هم من أعضاء اللجنة القضائية على الأرجح، وربما لجنة المخابرات أيضاً التي قادت تحقيق المساءلة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد يواجه ترمب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله، ويتوقع ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن تبدأ المحاكمة في أوائل يناير/كانون الثاني.

ويسيطر على مجلس الشيوخ رفاق ترمب الجمهوريون الذين يدافعون عنه بشدة، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100، ولن يُدان ترمب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل عبر التصويت، وبذلك تتطلب إدانة ترمب تأييد 20 من إجمالي 53 عضواً جمهورياً في المجلس، إضافةً إلى الأعضاء الديمقراطيين الـ47.

وسيرأس رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس، محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ، التي سيقدم خلالها الأعضاء الديمقراطيون الممثلون لمجلس النواب قضيتهم ضدّ ترمب.

وسيردّ فريق ترمب القانوني على الاتهامات بحضور أعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم محلَّفين، وقد تتضمَّن المحاكمة شهادات من شهود وجَدوَلَ محاكمةٍ مُرهِقاً قد يمتدّ ستة أيام أسبوعيّاً لمدة تصل إلى ستة أسابيع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

بعد "تحطيم" كل القواعد الأخرى، يفعل ترمب الآن الشيء نفسه بالنسبة إلى إجراءات عزله دون أن يترك لحزبه الجمهوري أي خيار سوى الدفاع عنه حتى النهاية - آلان ليتشمان - أكاديمي أمريكي

ترمب قد يخرج منتصراً

يُعَدّ توجيه الاتهام إليه وإخضاعه للمحاكمة بهدف عزله، أسوأ ما يتعرض له أي رئيس أمريكي، إلا أن ترمب قد يخرج منتصراً في النهاية، لكن لا شك في أن وصم ترمب بهذا الإجراء سيتسبب له في أذى شخصي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في هذا الصدد قال الباحث الأمريكي ريتش هانلي: "هذه اللحظة مثالية لشخص مثله"، فترمب يعشق النزال.

وبدلاً من الانكفاء، يجمع ترمب الحشود في المهرجانات ويثيرهم بالحديث عن "المطاردة" التي يتعرض لها، ثم يعيد نشر تغريدات تعبر عن غضبه عشرات المرات في اليوم، وقد وصلت في أحد الأيام إلى 100 تغريدة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الأكاديمي الأمريكي آلان ليتشمان، إن "نيكسون وكلينتون أبقيا نفسيهما خارج العملية، في حين أقحم ترمب نفسه داخلها بشكل متكرِّر"، مضيفاً أنه "يمتلكها في المطلق".

وعلى الرغم من أنه تكتيك ينطوي على مخاطرة كبيرة، وقد يحمل مكاسب أكبر، فإنه يلائم الانقلاب الذي أحدثه ترمب في واشنطن، بعد "تحطيم" كل القواعد الأخرى، يفعل ترمب الآن الشيء نفسه بالنسبة إلى إجراءات عزله دون أن يترك لحزبه الجمهوري أي خيار سوى الدفاع عنه حتى النهاية، حسب تعبير ليشتمان.

وأشار ليتشمان إلى أن "السبب الحقيقي الذي يدفع الجمهوريين إلى الدفاع عن ترمب هو أنه الشيء الوحيد المتبقي لديهم".