سياسة
6 دقيقة قراءة
تصويت تاريخي اليوم بالكونغرس.. تَعرَّف الخطوات المقبلة على طريق عزل ترمب
بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على "قضية أوكرانيا"، سيصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمتين إلى الرئيس الجمهوري، هما "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، مما يمهد الطريق لمساءلته.
تصويت تاريخي اليوم بالكونغرس.. تَعرَّف الخطوات المقبلة على طريق عزل ترمب
خاطب ترمب بيلوسي قائلاً: أنت غير قادرة على قبول حكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة / AP
18 ديسمبر 2019

مهدت لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي الطريقَ لتصويتٍ تاريخي على مساءلة الرئيس دونالد ترمب في مجلس النواب، بإقرارها تشريعاً يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتَي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونغرس، في ما يخص التحقيق في "قضية أوكرانيا".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتهامي إلى دونالد ترمب الذي سيُحال إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، في رسالة وجَّهَتها مساء الثلاثاء إلى أعضائه الديمقراطيين، إن "مجلس النواب سيمارس غداً إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها بنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".

وأضافت بيلوسي في رسالتها: "للأسف الشديد، بيَّنَت الوقائع أن الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية، وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي. في أمريكا لا أحد فوق القانون".

وتابعت: "عندما يجتمع المجلس غداً صباحاً للتصويت على القرار الاتهامي، أحضّ كلّاً منكم على الانضمام إليّ في قاعة المجلس. ناخبونا يعلّقون علينا الأمل بأن نحترم دستورنا وأن ندافع عن ديمقراطيتنا، وأن نمضي قدماً بطريقة جديرة بالقسم الذي أديناه لتعزيز دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".

ونظراً إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديموقراطيون في مجلس النواب، سيصبح ترمب الأربعاء ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

"محاولة انقلاب".. رسالةٌ غاضبة إلى بيلوسي

بعث ترمب الثلاثاء، برسالة نقد لاذع إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أعرب فيها عن استهجانه مساعي الديمقراطيين في إطار التحقيق الرامي إلى عزله.

ووصف ترمب في رسالته المطولة تصرُّفات الديمقراطية بيلوسي بـ"الحاقدة" وبمثابة "إهانة شخصية" له، وخاطبها قائلاً: "إنك تهينين الأمريكيين المؤمنين بالقول دائماً (أنا أصلي من أجل الرئيس)، وأنت تعرفين أن هذا الكلام غير صحيح، إلا إذا كان المقصود به هو المعنى السلبي".

وأضاف ترمب: "إن ما تفعلينه أمرٌ فظيع، لكن سيتعين عليك أنت التعايش معه، لا أنا"، وكتب: "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة، فإنك تعلنين حرباً مفتوحة ضدّ الديمقراطية الأمريكية"، مضيفاً: "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاسٍ".

وأشار ترمب إلى أن تهمة استغلال السلطة "باطلة تماماً، ولا قيمة لها، ومن إنتاج خيالك"، وأكّد أن حديثه مع الرئيس الأوكراني كان "بريئاً تماماً"، مشدِّداً على أنه لم يمارس "أي ضغوط" على كييف.

ووصف ترمب تهمة "عرقلة عمل الكونغرس" بأنها "عبثية وخطيرة"، وخاطب بيلوسي قائلاً: "أنت غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة".

واعتبر الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة أن التصويت المرتقب في مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".

ما التالي؟

قد يصبح ترمب هذا الأسبوع، على الأرجح، ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة عندما يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مساءلته تمهيداً لعزله.

ومن المتوقع إلى حد كبير التصويت على أساس حزبي، وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافياً، كما أن ترمب سيظل في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وإذا أقرّ المجلس المساءلة فإنه سيختار بعض النواب المسؤولين عن تقديم تحقيق المساءلة، لتمثيل القضية التي ستُرفَع على ترمب أمام مجلس الشيوخ، وقال ديمقراطيون إن معظم من سيقع عليهم الاختيار هم من أعضاء اللجنة القضائية على الأرجح، وربما لجنة المخابرات أيضاً التي قادت تحقيق المساءلة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد يواجه ترمب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله، ويتوقع ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن تبدأ المحاكمة في أوائل يناير/كانون الثاني.

ويسيطر على مجلس الشيوخ رفاق ترمب الجمهوريون الذين يدافعون عنه بشدة، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100، ولن يُدان ترمب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل عبر التصويت، وبذلك تتطلب إدانة ترمب تأييد 20 من إجمالي 53 عضواً جمهورياً في المجلس، إضافةً إلى الأعضاء الديمقراطيين الـ47.

وسيرأس رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس، محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ، التي سيقدم خلالها الأعضاء الديمقراطيون الممثلون لمجلس النواب قضيتهم ضدّ ترمب.

وسيردّ فريق ترمب القانوني على الاتهامات بحضور أعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم محلَّفين، وقد تتضمَّن المحاكمة شهادات من شهود وجَدوَلَ محاكمةٍ مُرهِقاً قد يمتدّ ستة أيام أسبوعيّاً لمدة تصل إلى ستة أسابيع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

بعد "تحطيم" كل القواعد الأخرى، يفعل ترمب الآن الشيء نفسه بالنسبة إلى إجراءات عزله دون أن يترك لحزبه الجمهوري أي خيار سوى الدفاع عنه حتى النهاية

- آلان ليتشمان - أكاديمي أمريكي

ترمب قد يخرج منتصراً

يُعَدّ توجيه الاتهام إليه وإخضاعه للمحاكمة بهدف عزله، أسوأ ما يتعرض له أي رئيس أمريكي، إلا أن ترمب قد يخرج منتصراً في النهاية، لكن لا شك في أن وصم ترمب بهذا الإجراء سيتسبب له في أذى شخصي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في هذا الصدد قال الباحث الأمريكي ريتش هانلي: "هذه اللحظة مثالية لشخص مثله"، فترمب يعشق النزال.

وبدلاً من الانكفاء، يجمع ترمب الحشود في المهرجانات ويثيرهم بالحديث عن "المطاردة" التي يتعرض لها، ثم يعيد نشر تغريدات تعبر عن غضبه عشرات المرات في اليوم، وقد وصلت في أحد الأيام إلى 100 تغريدة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الأكاديمي الأمريكي آلان ليتشمان، إن "نيكسون وكلينتون أبقيا نفسيهما خارج العملية، في حين أقحم ترمب نفسه داخلها بشكل متكرِّر"، مضيفاً أنه "يمتلكها في المطلق".

وعلى الرغم من أنه تكتيك ينطوي على مخاطرة كبيرة، وقد يحمل مكاسب أكبر، فإنه يلائم الانقلاب الذي أحدثه ترمب في واشنطن، بعد "تحطيم" كل القواعد الأخرى، يفعل ترمب الآن الشيء نفسه بالنسبة إلى إجراءات عزله دون أن يترك لحزبه الجمهوري أي خيار سوى الدفاع عنه حتى النهاية، حسب تعبير ليشتمان.

وأشار ليتشمان إلى أن "السبب الحقيقي الذي يدفع الجمهوريين إلى الدفاع عن ترمب هو أنه الشيء الوحيد المتبقي لديهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us