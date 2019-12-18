سياسة
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12 ألف نازح سوري خلال 24 ساعة جرَّاء قصف النظام وروسيا شمالي سوريا
أعلنت مصادر محلية أن قرابة 12 ألف مدني نزحوا خلال الساعات الـ24 الماضية من منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية هرباً من قصف النظام وروسيا.
12 ألف نازح سوري خلال 24 ساعة جرَّاء قصف النظام وروسيا شمالي سوريا
110 آلاف مدني فروا من منطقة خفض التصعيد بفعل قصف النظام وروسيا شمالي سوريا خلال شهر ونصف / AFP
18 ديسمبر 2019

نزح قرابة 12 ألف مدني خلال الساعات الـ24 الماضية، من منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية، هرباً من قصف نظام الأسد وروسيا.

وبلغت حصيلة النازحين من المنطقة الإجمالية حتى الأربعاء 110 آلاف مدني خلال فترة الشهر والنصف الماضية، حسب مصادر محلية.

وأفاد محمد حلاج، منسق جمعية "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، بأن 110 آلاف مدني يشكّلون 20 ألف عائلة فرُّوا من منطقة خفض التصعيد خلال شهر ونصف.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا قصف النظام السوري والطيران الروسي المتواصل منذ أيام على الأسواق والأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، إلى 22 مدنياً.

وأوضح حلاج أن النازحين انتقلوا إلى المناطق الحدودية هرباً من قصف روسيا وقوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران.

وأشار إلى أن أعداد النازحين زادت مع ارتفاع وتيرة القصف خلال الفترة المذكورة، مشيراً إلى أن القصف المكثف الذي شنَّه النظام وخلفاؤه الثلاثاء، تَسبَّب في نزوح نحو 12 ألف مدني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكّد حلاج أن النظام يتعمد استهداف المستشفيات ومراكز الدفاع المدني وبقية المرافق الحيوية، حتى يحول دون عودة الأهالي إلى مدنهم وبلداتهم.

يشار إلى أن النازحين الفارين من قصف النظام وحلفائه، يلجؤون إلى المخيمات الواقعة في القرى والبلدات القريبة من الحدود السورية التركية، إضافة إلى منطقتَي درع الفرات وغصن الزيتون اللتين حرَّرهما الجيشان التركي والوطني السوري من الإرهاب.

وقُتل أكثر من 1300 مدني جرَّاء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية.

مصدر:AA
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