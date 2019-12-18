يلاحظ المتابع لتصرفات وأقوال الرئيس الأمريكي ترمب أن الاتزان والتوازن يغيبان في كثير من الأحيان عن طروحاته ومقارباته. ويبدو أن بينه وبين التركيز تباعداً إلى درجة أن الهوجائية تطغى على سياساته أحياناً، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

إنه أشبه ما يكون بلاعب جمباز غير محترف يقفز دون إطار أو رؤية. هو يقفز من فكرة إلى أخرى دون انسياب منطقي أو ترابط ذهني، الأمر الذي يوقعه في تناقضات وفوضى في اتخاذ القرار. وفي قفزاته الفجائية وغير المتوقعة، يظنّ المتابع أن ترمب يقع أسير نزواته ورغباته الذاتية دون أن يملك قدرة على التحكم بعلمية ومهنية اتخاذ القرار.

يبدو أن تخيلاته وربما أحلامه توجّه العديد من تغريداته وتصريحاته أمام وسائل الإعلام. وهو بذلك ينتقص كثيراً من مكانة وصدقية الولايات المتحدة عالَميّاً، ويؤثِّر سلباً على التماسك الاجتماعي للولايات المتحدة.

من الصعب أن يتكهن المتابع بما يمكن أن يصرح به ترمب أو يفعله غداً لأن ما ينطق به الآن قد يقول نقيضه بعد ساعة، وما يتمسك به من مبدأ الآن، لن يجد مكاناً في سياساته بعد غد. ترمب ليس صاحب نظرية سياسية يمكن أن يبني عليها السياسيون العقلاء والمفكرون والمحللون، وأن يتوقعوا القادم من السياسات الأمريكية وفقها. من الممكن أن يتحدث الآن عن أهمية الوحدة الوطنية بين الحزبين الأمريكيين الكبيرين، لكنه لا يصبر طويلاً حتى يثير التعصب الحزبي، ويؤدي إلى حالة من الاستقطاب داخل أمريكا. وهو يقف ضد امتلاك كوريا الشمالية للأسلحة النووية، لكنه في ذات الوقت يقول إن على أمريكا أن ترفع قدراتها النووية. هو يرضى لنفسه ما لا يرضاه لغيره.

المعنى أنه لا إجابة عن السؤال حول كيفية اتخاذ القرار الأمريكي في عهد ترمب، وتقديري أنه لولا أن مستشاريه ووزارة الخارجية الأمريكية يكبحون جماحه، لشطّ كثيراً في تطاوله على الأمريكيين وغير الأمريكيين، ولرفع مستوى التوتُّر العالَمي بصورة حادَّة.

ألقى ترمب خطابه السنوي الذي اعتادته مؤسسة الرئاسة الأمريكية دون أن يقدِّم رؤية لوضع العالَم أو وضع الداخل الأمريكي، وفي هذا ما يشير إلى استمرار حالة التخبط التي تعاني منها رئاسته. واستمرار هذه الحالة سيكون ذا تأثير سلبي على المستوى العالَمي.

أمريكا أولاً

رفع ترمب في حملته الانتخابية شعار "أمريكا أولاً". ولم يكُن هو الأول في العالَم في رفع هذا الشعار، إذ سبقه عرب كثر في التباهي به. وهو ما زال يردّده في لقاءاته وكلماته في المؤتمرات العالَمية.

هذا شعار أناني في الدرجة الأولى وعنصري في ذات الوقت. كل شخص وكل دولة وكل حزب يحرص على مصالحه ويفضِّل الخير لنفسه أولاً، لكن رفع الشعار بهذه الصلافة يشكّل استفزازاً للمستمعين وتنبيهاً لهم بأن يحرصوا بالمزيد على مصالحهم الذاتية حتى لو كان ذلك على حساب القيم الأخلاقية الكونية والعالَمية وما يسمى بالشرعية الدولية.

الشعار يتخطى عتبة المبادئ والقيم التي يمكن أن تشكّل منظومة قيمية عالَمية مقننة بقرارات من الأمم المتحدة، إذا تناقض الشعار مع المصلحة العالَمية، فإن المتمسك به يفضّله على مصالح الآخرين. فمثلاً، استهلك العالَم جهودا كبيرة في صياغة وتثبيت اتفاقية المناخ، وجاء ترمب لينسحب منها وَفْقاً لقناعة ذاتية بأنها ليست في صالح الولايات المتحدة، وبهذا يعرّض سلامة العالَم وأمنه البيئي للخطر.

شيخ القبيلة لا يقف أمام الناس الذين يشيخ عليهم ويقول "أنا أولاً"، هذا قول غبي لأنه يؤدي إلى اغتراب العديد من الأتباع، وإلى التساؤل حول رجحان عقل الشيخ. قائد الناس خادمهم إلا إذا كان في الأصل استبداديّاً ويسوقهم بالعصا وأجهزة الأمن وفوهة البندقية.

القائد هو الذي يخص نفسه بعد أن يخص الناس جميعاً، وهو لا يستحوذ على المقدرات ولا يبقي للآخرين سوى الفتات. أمريكا تكرر على ألسنة العديد من مسؤوليها السابقين واللاحقين إنها قائدة العالَم، وهذا قول غير صحيح.أمريكا لا تملك مقومات القيادة، بل تملك مقومات الهيمنة، وهي دولة استعمارية يجسد ترمب سلوكها الإمبريالي بأجلى الصور.

أمريكا قوية عسكرية، وتملك المال الوفير وبذلك تملك إمكانات الضغط على دول كثيرة لكي تقوّم مسارها وفق الإرادة الأمريكية، وتملك مقومات الإغراء. هي دولة هيمنة لا دولة عدالة أو سمو أخلاقي. وهي تتغنى بنظامها القيمي الأخلاقي، ولو كان هذا التغنِّي مبرِّراً لما انتخب الشعب الأمريكي دونالد ترمب.

الناخب الأمريكي يورِّط العالَم بين الحين والآخر برئيس محدود القدرات من الناحيتين النفسية والعقلية ويتمتع بإمكانات خطابية فهلوية شعبوية. وترمب يهدد الآن بوقف المساعدات الأمريكية المقدرة بنحو عشرين مليار دولار سنويّاً لدول عديدة عبر العالَم، ولا يتوقف عن تهديد دول عديدة بالعقوبات.

التعاون الدولي.. الأجندة الغائبة عند الرئيس

أين مسألة التعاون الدولي في خطاب ترمب؟ يبدو أن ترمب لا يعرف عن التعاون الدولي ولا عن حل المشكلات بالحسنى. لم يتحدث عن تحسين العلاقات مع الدول العظمى، ولا مع دول البريكس، ولم يتحدث عن إنجازاته في الحكم بخصوص الحد من التسلُّح، وتقليص أعداد الحروب التي تشنّها أمريكا أو تموِّلها نقوداً وتسليحاً، ولا عن التعاون في مجالات الفضاء وتقليص نسب التلوث وتحسين ظروف البيئة العالَمية، ولا عن المحافظة على التراث العالَمي.

وعندما تحدث عن روسيا والصين وصفهما بالمنافستين الخصمتين. هما منافستان، لكنهما ليستا بالضرورة خصمتين. لقد بنى خصومة في الهواء، ربما يبني عليها شيئاً ينهار على رأسه. ترمب تاجر، يفهم جيدا لغة أرقام المال، ويترجم عادة مواقفه وسياساته وفق أركان الربح المادي والخسارة، وهو بذلك قد يهدد مصالح أمريكا المالية للخطر على المدى الطويل.

تحدث ترمب عما دأب رؤساء أمريكا على تسميته بالدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية، أي الدول التي عجزت أمريكا عن تطويعها. ترمب توعد كوريا الشمالية دون أن يذكر صراحة ماذا يريد أن يفعل، لكنه سبق أن قال إن الزر على مكتبه أكبر من الزر الموجود على مكتب رئيس كوريا الشمالية، وكان يعني بذلك زر القذائف النووية. ولا يبدو أن أمامه غير استعمال السلاح النووي الذي سيرتد إلى أمريكا وفق تصريحات الكوريين. وعقلاء الدول النووية لا يستعملون النووي ضد نوويين لأنه لا رابح في الحروب النووية. وكوريا الشمالية يمكن أن تستخدم أسلحتها النووية ضد اليابان وضد كوريا الجنوبية فتصيب العالَم بالذهول والاقتصاد العالَمي بخسائر هائلة دون أن ينجو الاقتصاد الأمريكي.

عمل ترمب منذ تَسَلُّمه دفة الإدارة الأمريكية على تدمير التعاون الدولي. انسحب من اتفاقية المناخ الذي تساهم أمريكا بالدرجة الأولى في تلويثه، وهذا هو المعنى الدقيق لشعار "أمريكا أولاً". احترام اتفاقية المناخ يكلّف الشركات الأمريكية الكثير من المال، وإذا كانت تلك أعلى من تكاليف تلويث الأجواء والمياه فإن "أمريكا أولاً" يضرب بالمصلحة العالَمية عرض الحائط.

كما انسحب من اتفاقية المحيط الهادئ الاقتصادية، وأصاب البحث عن حلول سلمية للصراع العربي الصهيوني بمقتل، وعرقل الحلول السلمية في سوريا، ودفع بالأكراد والأتراك إلى المزيد من الاقتتال على الأرض السورية. وبتصريحاته المستفزة، دفع كوريا الشمالية إلى تطوير قدراتها الصاروخية لتكون قادرة على ضرب العمق الأمريكي.

وألغى الاتفاق النووي مع إيران الذي هو اتفاق أممي مصدَّق عليه من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ظنّاً منه أن إيران لقمة سائغة يمكن السيطرة عليها بسهولة. واقتصاديّاً، يريد ترمب العودة إلى مبدأ الحمائية الذي طالما عملت أمريكا على مواجهته، وبذلك فهو يستثير الصين واليابان وكل الدول التي تصدّر بضائع إلى أمريكا والتي يمكن أن تتخذ إجراءات ضد المنتجات الأمريكية. وهو يستثير شعوب وحكومات دول أمريكا اللاتينية بمشروعات قوانينه الخاصة بالمهاجرين الحالمين وبشأن الجدار مع المكسيك، علماً أن المهاجرين المسمَّين "الإسبنيول" أي القادمين من أمريكا اللاتينية يشكلون دعامة قوية للاقتصاد الأمريكي.

ويصرّ ترمب على صداقته المتينة مع الكيان الصهيوني الذي يعد أسوأ صديق يمكن أن تسعى دولة عاقلة إلى نيل صداقته. الكيان الصهيوني دولة عنصرية احتلالية إرهابية تشرّد ملايين الفلسطينيين وتذيقهم مر العذاب على مدى عشرات السنوات.

وهو لا يرى فيها إلا الحميمية والحضارة المتطورة والتقدمية. وفي الوقت الذي يرى فيه الفلسطينيين إرهابيين لا يرى في الاحتلال والتشريد والقتل والتعذيب والاعتقال وهدم البيوت إرهاباً.

وكرر في خطابه الأخير حول القدس ما أثلج صدور الصهاينة والأمريكيين المتصهينين، وبالتأكيد العرب المتصهينين، عندما قال إن نقل السفارة إلى القدس عمل من أعمال السيادة. لم يقل سيادة من، هل هي سيادة أمريكا في اتخاذ القرار أم سيادة الصهاينة في تجاهل القرارات الأممية بدعم أمريكي؟ واستثار الفلسطينيين بأمرين هامَّين هما تقليص المساعدات التي تقدّمها أمريكا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتقليص الدعم للسلطة الفلسطينية. إنه باختصار الشخص الباحث عن خصومات وعداوات.

ترمب يعادي التعاون الدولي، وهو يشكِّل خطراً على الأمن الدولي. والمطلوب من الأمم التكافل والتضامن في مواجهة هذا الخطر حتى لا يتحول إلى حرب لا تُحمَد عقباها. ومن بين الأمريكيين من يتكهن بأن ترمب لن ينهي مدة حكمه دون دمار عالَمي.

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