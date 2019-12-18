سياسة
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مليشيات حفتر تقصف طرابلس عشوائياً.. و8 مدن تعلن النفير دفاعاً عن العاصمة
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليّاً، أن مليشيات خليفة حفتر أطلقت مساء الثلاثاء وابلاً من صواريخ غراد عشوائيّاً تجاه أحياء سكنية في العاصمة طرابلس، في وقت أعلنت فيه مدينة جادو الليبية استعدادها لـ"معركة الحسم دفاعاً عن العاصمة".
مليشيات حفتر تقصف طرابلس عشوائياً.. و8 مدن تعلن النفير دفاعاً عن العاصمة
8 مدن ليبية تعلن استعدادها لـ"معركة الحسم" دفاعاً عن العاصمة طرابلس / AA
18 ديسمبر 2019

قالت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليّاً، إن مليشيات خليفة حفتر أطلقت مساء الثلاثاء، وابلاً من صواريخ غراد عشوائيّاً تجاه أحياء سكنية في العاصمة طرابلس.

ونشرت عملية "بركان الغضب"، التابعة للحكومة الليبية، على حسابيها في تويتر وفيسبوك، مقطع فيديو مدته عشرون ثانية، يُظهِر نيران قذائف تُطلَق ليلاً.

وعلّقَت على الفيديو بالقول: "مشاهد تُظهر وابلاً من قذائف صواريخ غراد العشوائية أطلقتها مليشيات مجرم الحرب المتمرد (حفتر) قبل قليل من محور الخلاطات (جنوبي طرابلس) تجاه الأحياء المدنية بالعاصمة طرابلس".

دعم الشرعية

في سياق متصل، أعلنت المكونات المدنية والعسكرية في مدينة جادو الليبية (180 كم جنوب العاصمة طرابلس) الثلاثاء، استعدادها لـ"معركة الحسم دفاعاً عن العاصمة طرابلس" ضدّ "المتمردين على الشرعية".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من المجلس البلدي ومجلس الأعيان والمجلس العسكري ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة، حسب عملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية على صفحتها بفيسبوك.

وقبل جادو، أعلنت سبع مدن ليبية خلال الساعات القليلة الماضية، حالة النفير العام، ووضع إمكانياتها كافَّةً تحت تصرف الحكومة الليبية لصدّ هجوم قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، وتلك المدن هي: الزنتان ومصراتةوكاباو وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية.

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترَف بها دوليّاً.

وأجهض هذا الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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