أهم الأحداث:

أردوغان يوجه نداءً إلى القوى العالَمية الفاعلة لاستخراج النفط السوري وإنفاق عائداته على اللاجئين، والخارجية الليبية تستنكر تصريحات نظيرتها المصرية عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتصفها بـ"المراهقة الدبلوماسية".

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أردوغان للعالم: نفط سوريا لإعمارها وتوطين اللاجئين

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، نداءً إلى القوى العالَمية الفاعلة لاستخراج النفط السوري وإنفاق عائداته على اللاجئين الذين سيوَطَّنون في الشمال السوري، وذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في المنتدى العالَمي للاجئين بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. [TRT عربي]

في السياق نفسه قال أردوغان: "لنستخرجْ معاً النفط من الآبار التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا، وننجز مشروعات بناء الوحدات السكنية والمدارس والمستشفيات في المناطق المحررة من الإرهاب، ونوطّن اللاجئين فيها، ولكن لا نلمس استجابة لهذه الدعوة". [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أن عودة السوريين إلى وطنهم بعد تحقيق الاستقرار وعودة الحياة لطبيعتها هامة بقدر أهمِّية مكافحة الإرهاب، موضحاً أنه من غير الممكن حل مشكلة اللاجئين إلا من خلال اتخاذ خطوات على مستوى عالَمي. [TRT عربي]

وأكّد الرئيس التركي أن إبقاء اللاجئين السوريين داخل تركيا لا يمكن اعتباره الحلّ الوحيد لتلك المشكلة، وأردف: "دول صاحبة إمكانيات مادية أكبر منا بكثير حدّدَت استقبال عدد معين من اللاجئين، في حين استقبلتهم تركيا جميعاً دون تمييز بين أديانهم وأعراقهم ولغاتهم". [الأناضول]

الخارجية الليبية: تصريحات القاهرة مراهقة دبلوماسية

استنكرت وزارة الخارجية الليبية الثلاثاء، تصريحات نظيرتها المصرية حول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً، ووصفتها بـ"المراهقة السياسية". [TRT عربي]

وفي وقت سابق الثلاثاء غرّد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ قائلاً: "مَن هو المجلس الرئاسي الليبي، الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟"، وأجاب: "ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص... أين هؤلاء الآن؟". [TRT عربي]

وردّت الخارجية الليبية عبر حسابها على تويتر قائلةً: "ما يعلنه المتحدث باسم الخارجية المصرية لا يمتّ إلى العمل الدبلوماسي بصلة، وحديثه حول المجلس الرئاسي نوع من المراهقة الدبلوماسية‎". [تويتر]

وأضافت: "المتحدث باسم الخارجية المصرية يتساءل عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقوله: من هؤلاء؟ ونحن نتساءل: هل المجلس الرئاسي مجلس ليبي أم مصري؟ يبدو أن الأمر اختلط عليه"، في إشارة إلى أنه تدخل في شأن ليبي. [تويتر]