سياسة
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عمران خان: أشكر الشعب التركي على استضافة أكبر عدد لاجئين في العالم
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي لاستضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
عمران خان: أشكر الشعب التركي على استضافة أكبر عدد لاجئين في العالم
رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان يشكر الشعب التركي والرئيس رجب طيب أردوغان لاستضافته أكبر عدد لاجئين في العالم / Reuters
17 ديسمبر 2019

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي لاستضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وقال عمران خان "أقدم شكري للرئيس والشعب التركيين على استضافتهم لأكبر عدد من اللاجئين في العالم".

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني من حدوث أزمات لجوء أكبر في حال لم تُتخذ خطوات في هذا الصدد.

وأشار إلى أن بلاده عانت من أكبر مشكلة للاجئين في تاريخ البشرية سابقاً، باستقبالها 4 ملايين لاجئ في وقت واحد، مشيراً إلى وجود 1.4 مليون لاجئ مسجل في باكستان منذ 40 عاماً.

وتطرق عمران خان إلى مشكلة كشمير في كلمته، قائلا "إن أهم شيء يجب على العالم فهمه هو أن الهدف الرئيسي تغيير التركيبة السكانية لكشمير من الأغلبية المسلمة إلى الأقلية المسلمة".

وأضاف أن الهند تتسبب في أزمة جديدة منذ 5 أغسطس/آب الماضي، بسجنها نحو 8 ملايين كشميري.

وأشار إلى أن أزمة اللاجئين من كشمير ليست وحدها ما يثير قلق باكستان، بل المثير للقلق أكثر هو تسبب الأزمة في صراع بين بلدين مسلحين نووياً. كما دعا الرأي العام العالمي للنظر في قانون الجنسية الجديد في الهند الذي يدعو للتمييز ضد المسلمين.

وأقر البرلمان الهندي، الأربعاء الماضي، مشروع القانون الذي يمنح الجنسية الهندية لأقليات غير مسلمة، الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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