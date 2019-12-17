دعا كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وحذرا من الفتنة والتشنج السياسي.

جاء ذلك في بيان صدر عنهما بعد أن قام الحريري بزيارة بري، في مقرّه بمنطقة "عين التينة" غرب العاصمة بيروت، ضمن مشاورات للبحث عن مخرج من أزمة تشكيل حكومة جديدة.

وقال الحريري وبري، في البيان، إن الحاجة الوطنية باتت أكثر من مُلحة للإسراع في تشكيل الحكومة، وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة، بعيداً عن التشنج السياسي، تتقدّم فيها مصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية.

وشدد الحريري وبري على وجوب تحلّي اللبنانيين بالوعي واليقظة، وعدم الإنجرار نحو الفتنة، التي يعمل البعض جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها.

وأضافا أن الفتنة لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم في حفظ الأمن، والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة، حسب البيان.

وعاد الهدوء، صباح الثلاثاء، إلى وسط بيروت، بعد ليلة شهدت اشتباكات أصيب فيها 66 شخصاً، بحسب جهاز الدفاع المدني.

وللمرة الثانية، أجّلت الرئاسة اللبنانية استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد، إلى الخميس المقبل، بعد أن كانت مقررة الاثنين، لمنح الوقت لمزيد من الاستشارات، في ظل خلافات بين القوى السياسية.

وعاد اسم الحريري إلى واجهة الاستشارات، بعد أن اعتذر في وقت سابق عن عدم الترشح لتشكيل الحكومة، في ظل إصراره على تأليف حكومة تكنوقراط (خبراء مستقلين)، تلبية لمطلب المحتجين.

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بفساد مالي وسياسي والافتقار للكفاءة.