أعلن الكرملين الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الليبية عند لقائهما في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بسكوف إن روسيا وتركيا تواصلان مباحثاتهما المكثفة من أجل حل الأزمة السورية أيضاً.

وأشار المتحدث إلى أن بوتين وأردوغان سيستمران في مناقشة الأزمة الليبية، موضحاً "بالتأكيد ستٌناقَش القضية الليبية في المحادثات الهاتفية واللقاءات الثنائية بين الزعيمين".

ولفت إلى أن بوتين سيشارك في مراسم افتتاح مشروع خط السيل التركي في يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفاً "ستكون هذه فرصة جيدة لمناقشة جميع القضايا الحالية، ولا يوجد تخطيط لأي زيارات أو لقاءات أخرى في الوقت الحالي، لكن برنامج العمل للرئيس بوتين يمكن أن يتغير بسرعة".

وسينقل خط أنابيب ترك ستريم الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا وجنوب أوروبا.