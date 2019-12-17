سياسة
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الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان الأزمة الليبية
الكرملين يعلن عن لقاء مرتقب للرئيسين الروسي بوتين ونظيره التركي أردوغان سيبحثان فيه الأزمة الليبية عند لقائهما في يناير/كانون الثاني المقبل.
الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان الأزمة الليبية
 أردوغان وبوتين سيجريان مباحثاتهما المكثفة حول الأزمة الليبية لدى لقائهما في يناير/كانون الثاني المقبل / AA
17 ديسمبر 2019

أعلن الكرملين الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الليبية عند لقائهما في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بسكوف إن روسيا وتركيا تواصلان مباحثاتهما المكثفة من أجل حل الأزمة السورية أيضاً.

وأشار المتحدث إلى أن بوتين وأردوغان سيستمران في مناقشة الأزمة الليبية، موضحاً "بالتأكيد ستٌناقَش القضية الليبية في المحادثات الهاتفية واللقاءات الثنائية بين الزعيمين".

ولفت إلى أن بوتين سيشارك في مراسم افتتاح مشروع خط السيل التركي في يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفاً "ستكون هذه فرصة جيدة لمناقشة جميع القضايا الحالية، ولا يوجد تخطيط لأي زيارات أو لقاءات أخرى في الوقت الحالي، لكن برنامج العمل للرئيس بوتين يمكن أن يتغير بسرعة".

وسينقل خط أنابيب ترك ستريم الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا وجنوب أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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