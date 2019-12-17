سياسة
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شاهد | سونغار.. طائرة مسيَّرة تركية الصنع تُضاف إلى ترسانة الجيش
يستعدّ الجيش التركي لستلُّم دفعة من مقاتلات "سونغار" المسيَّرة المصنَّعة بإمكانيات وقدرات محلية. وستتسلّم القوات المسلحة التركية دفعة مكونة من 8 طائرات مسيَّرة من طراز "سونغار"، إلى جانب معداتها.
شاهد | سونغار.. طائرة مسيَّرة تركية الصنع تُضاف إلى ترسانة الجيش
 سونغار أول طائرة دون طيار تركية الصنع تعمل بنظام  "إطلاق النار التلقائي" / AA
17 ديسمبر 2019

من المقرر أن يتسلّم الجيش التركي خلال الشهر الجاري دفعة من مقاتلات سونغار المسيرة المصنَّعة بإمكانيات وقدرات محلية.

يأتي ذلك ضمن إطار اتفاقية أبرمتها مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، مع شركة أسيسغورد التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وستتسلّم القوات المسلحة التركية دفعة من 8 طائرات مسيَّرة من طراز سونغار، إلى جانب معداتها.

وتُعتبر سونغار أول طائرة دون طيار محلية الصنع تعمل بنظام "إطلاق النار التلقائي"، ويمكن استخدامها في جميع أنواع العمليات العسكرية والأمنية.

وتستطيع الطائرة الجديدة تحديد مكان الهدف بدقة خلال العمليات، وتحييد مصدر التهديد، بالإضافة إلى تحديد الأضرار والخسائر، والنقل المباشر للأحداث.

كما يمكن لسونغار إجراء عمليات على مسافة 10 كيلومترات، حمل 200 رصاصة في نفس الوقت من عيار 5.56×45 ملم المعتمد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبجانب قدرتها على التحليق حتى ارتفاع 3 آلاف متر، تتميز سونغار بنظام آلي خاصّ ومرن، لإطلاق الرصاص من بندقيتها التي تملك قدرة دوران بين 0 و60 درجة.

وستلعب الطائرة الجديدة دوراً فعَّالاً، في حالات الهجمات على مخافر الشرطة، أو الأكمنة في أثناء سير القوافل العسكرية، دون حاجة إلى التدخُّل البشري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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