حصلت انتخابات برلمانية لدى الصهاينة قبل عدة أشهر، لكن الفائز بأكثر المقاعد البرلمانية لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافه، وكذلك حصل مع منافسيه السياسيين. فجرت انتخابات ثانية عسى أن يتم إفراز أغلبية تتمكن من تشكيل حكومة. وبالرغم من محاولات رئيس وزراء الكيان الحالي تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية إلا أن الفشل كان حليفه.

حاول قائد المعارضة التي يتزعمها جانيتز أزرق أبيض تشكيل حكومة لكنه فشل أيضا، وفشل الحزبان في تشكيل حكومة وحدة وطنية. ولهذا يتحدثون الآن عن إجراء انتخابات ثالثة لا يبدو أنها ستنتهي بفوز أي حزب بأغلبية ائتلافية تمكنه من تشكيل حكومة. الصهاينة يعيشون الآن بدون حكومة كاملة الصلاحيات، وتقوم حكومة تصريف أعمال على إدارة شؤونهم.

لم تبدأ حالة اضطراب الاستقرار الحكومي الصهيوني عام 2019، وإنما يمتد الاضطراب إلى الخلف مع بداية ثمانينات القرن الماضي. منذ بداية الثمانينات وهناك صعوبة كبيرة لدى الصهاينة في تشكيل حكومة بطريقة سلسة وسهلة. منذ ذلك الحين، لا يتمكن حزب صهيوني من الفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة حزبية تستند إلى حزب واحد، ولا يتمكن أيضا من تشكيل ائتلاف حزبي بسرعة وبدون لغط أو تأخير أو مشاكل.

بسبب تقلص شعبية الأحزاب الكبيرة، أصبح على من يحرز أكثرية (وليس أغلبية) أن يتحالف مع أحزاب صغيرة الحجم فائزة بمقاعد قليلة جدا في الكنيست. وقد كانت الأحزاب الصغيرة تنتهز الفرصة لفرض شروطها على حزب الأكثرية ابتزازا. وغالبا كانت تتمحور الشروط حول مصالح حزبية تتعلق بعدد الوزراء وأعداد الموظفين الذين يمكن أن يلتحقوا بالسلك الحكومي وما شابه ذلك.

واعتاد رئيس الوزراء المكلف أن يخضع إذا أراد تشكيل حكومة يحظى حزبه بأغلبية وزرائها. وكان عليه أيضا أن يشقى ويكد ويتعب وهو يوفق بين مطالب شركائه في الائتلاف والتي كانت تتضارب في كثير من الأحيان.

وبسبب كثرة الأحزاب الصغيرة المشاركة في الحكومة كان من السهل سحب الثقة من الحكومة إن قرر حزب صغير يحظى بمقعدين أو ثلاثة في الكنيست أن ينسحب لسبب أو لآخر. ببساطة، كان بإمكان أي حزب صغير إسقاط الحكومة إذا لم يذعن رئيس الحكومة لمطالبه. ولهذا لم تكن تعمر الحكومة الصهيونية مدة طويلة، وسرعان ما كانت تنهار.

أدى هذا الوضع غير المستقر إلى تطور أمرين هامين ما زال تأثيرهما السلبي يلقي بثقله على الصهاينة وهما: التشرذم السياسي والفساد المالي والإداري.

أشار ظهور الأحزاب الصغيرة إلى تمزق سياسي كان يصل أحيانا إلى أكثر من عشرين حزباً تخوض الانتخابات التشريعية. وعبر هذا التمزق السياسي عن تمزق اجتماعي أخذ يتجذر بقوة في الكيان الصهيوني.

وقد أخذت بعض الأحزاب السياسية تعبر عن فئات اجتماعية تعتد بنفسها وترى في نفسها مميزة عن الفئات الأخرى. وظهرت أحزاب عرفت نفسها بأنها ذات طابع شرقي تدافع عن حقوق اليهود الشرقيين أو (السفارديم) كما يسمونهم باللغة العبرية، وأخرى تتبنى هموم الغربيين أو (الإشكانازيم). وظهرت أحزاب روسية وفئات إثيوبية، الخ.

وعمق هذا التشرذم السياسي التميز الاجتماعي داخل الكيان والذي ما زال يتطور إلى أبعاد عنصرية تحول دون قيام مجتمع صهيوني متجانس ومتناغم. هذا مع العلم أن الصهاينة يعانون أصلا من العنصرية في علاقاتهم فيما بينهم، وفي علاقاتهم مع الآخرين داخل الكيان مثل العرب السنة والعرب الدروز.

الأمر الثاني الذي تبلور هو انتشار الفساد المالي والإداري داخل الكيان بسبب فساد الأحزاب وجنوحها المستمر نحو مصالحها الذاتية والسعي المستمر للحصول على وظائف حكومية ومنح وهبات ومساعدات على حساب جمهور الناس.

وقد أخذت هذه الأحزاب تقدم الرشى وتتعامل بالوساطات والمحسوبيات على حساب الكفاءة والقدرة على القيام بالوظائف والمهام. تحولت مواسم انتخابات الكيان إلى رشى وتقديم مغريات وتضليل وكذب من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست. وقد عم الفساد الكيان، وما زال زحف الفساد مستمرا إلى درجة أن رئيس الدولة أدين، وكذلك وزير الدفاع، وتعرض رؤساء وزراء للتحقيق وتوجيه التهم. وقد تحول مقر رؤساء الكيان ذات مرة إلى بيت دعارة بسبب انغماس الرئيس بالشهوة.

أزمة الكيان الصهيوني السياسية ما زالت مستمرة، ولا يوجد من يظن أن الانتخابات الثالثة ستحل المشكلة القائمة. ويبدو أن الناخب الصهيوني قد سئم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة المشاركين في الاقتراع.

ويرى بعض المتابعين لسلوك الصهاينة العسكري أن أزمتهم السياسية هذه لا يحلها إلا نشاط عسكري يقوم به الكيان وينتصر به. فيتوقع بعضهم أن يعمد الكيان إلى توتير الأوضاع في مواجهة قطاع غزة، ومن ثم شن حرب على القطاع بهدف تدمير المقاومة الفلسطينية. أو شن حرب على حزب الله في جنوب لبنان. والسؤال المطروح هنا هو: وماذا إذا لم ينتصر جيش الصهاينة؟

الاحتمال وارد أنه لن ينتصر لعدة أسباب منها أن جيش الصهاينة جرب خوض معارك ضد حزب الله عام 2006 وضد المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس أعوام 2008/2009، 2012 و 2014 وفشل في كل محاولاته.

كما لم تعد معنويات الجيش الصهيوني كتلك التي كانت في غابر الأيام، وانضباطه بات منخفضا. وأخيرا، لم يعد الجمهور سندا قويا للجيش، بل أصبح الآن في بعض المحطات المعنوية عبئا على الجيش. ولهذا من الصعب أن يغامر الصهاينة بصناعة حرب جديدة قد تفاقم أزماتهم المعنوية والسياسية والمجتمعية.

يبقى كيف يمكن أن يستفيد الفلسطينيون من الوضع القائم؟ يمكن للفلسطينيين أن يفاقموا الأزمة الصهيونية من خلال اتباع سياسات لتعميق الخلافات السياسية إذا كان الفلسطينيون معنيين فعلا بإضعاف الكيان.

وبإمكان العرب داخل الكيان أن يشدوا من متانة وحدتهم ودفع الناس إلى الإقبال على صناديق الاقتراع لكي يحصلوا على مزيد من المقاعد في الكنيست. كل مقعد إضافي يحصل عليه العرب تتفاقم أزمة تشكيل الحكومة بسبب تقلص عدد مقاعد الصهاينة. فهل يستغل الفلسطينيون أزمات الصهاينة كما يستغل الصهاينة أزمات الفلسطينيين؟

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