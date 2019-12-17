تونس ــــ تتضاعف مخاوف أصحاب شركات تنظيم العمرة والحج بتونس، ومن ورائهم آلاف المواطنين الراغبين في أداء مناسكها، بسبب إجراء جديد فرضته السلطات السعودية، يقضي بالخلاص الآلي المسبق لصالح مسدي الخدمات السعوديين، ما بات يهدِّد بحرمان آلاف من زيارة بيت الله الحرام.

منصة إلكترونية تتعلق بإجراءات العمرة والحجّ استحدثتها السلطات السعودية، ضبطت خلالها قوانين صارمة لتنظيم إجراءات الحصول على التأشيرة والحجز في النزل والتنقل وباقي الخدمات، تمرّ جميعها وجوباً عبر آلية الخلاص الإلكتروني المسبق، جعلت أصحاب شركات الأسفار في تونس في حيرة من أمرهم.

قيود إجرائية

ولا يخفي محمد صالحي، وهو مسؤول في إحدى شركات الأسفار المتخصصة في تنظيم العمرة والحج، استياءه من القيود الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية في ما يتعلق بإجراءات الخلاص الإلكتروني المسبقة، التي لم تتفاعل معها حتى اللحظة السلطات التونسية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة والبنك المركزي.

استياء كبير في صفوف التونسيين من القيود الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية في ما يتعلق بإجراءات الخلاص الإلكتروني المسبقة التي لم تتفاعل معها حتى اللحظة السلطات التونسية.

ويخشى في حديثه مع TRT عربي أن يعوق هذا الإجراء سفر آلاف المعتمرين والمعتمرات، ما بات ينذر بخسائر مادية فادحة قد تتكبدها شركات الأسفار التي تعاني أصلاً من ركود تجاري، موجهاً صرخة استغاثة إلى الهياكل المعنية للإسراع في وضع حلّ لهذا الإشكال.

تداعيات كارثية

تداعيات الإجراء السعودي وصفها أصحاب وكالات الأسفار الناشطة في مجال العمرة بالكارثية، خلال اجتماع طارئ عُقد الأسبوع الماضي تحت إشراف "الجامعة التونسية للسياحة ووكالات الأسفار"، هيكل نقابي، معبِّرين عن استيائهم من طريقة تعامل السلطات المعنية مع هذا الملف، وعدم إيجاد الحلول بخصوص تحويلات العمرة التي فرضتها الأنظمة الجديدة للمملكة.

وعلى خلاف المواسم الماضية، حذّر رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة جابر عطوش في حديثه مع TRT عربي من حرمان نحو 100 ألف تونسي من أداء مناسك العمرة خلال العطلة الشتوية، بسبب هذا الإجراء الذي فرضته المملكة على أصحاب وكالات الأسفار والذي فاجأ بدوره السلطات المعنية في تونس التي لم تكن جاهزة لإجراءات كهذه، سواء على المستوى اللوجستي أو المالي أو حتى التشريعي في ظلّ غياب صيغة قانونية تمكّن من تحويل الأموال بالعملة الصعبة بشكل مسبق من تونس نحو المملكة.

تفاجأت السلطات المعنية في تونس بهذا الإجراء التي لم تكن جاهزة لمثله سواء على المستوى اللوجستي أو المالي أو حتى التشريعي.

الإجراء السعودي الذي يقضي بخلاص جميع مصاريف العمرة بشكل مسبق بالعملة الصعبة، جاء كما يقول خبراء اقتصاد تونسيون في وقت تشهد فيه البلاد وتحديداً البنك المركزي أزمة على مستوى احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، وهو ما أكّده رئيس جامعة وكالة الأسفار إذ لا يستطيع البنك المركزي توفير سوى مبلغ 30 مليون دينار لتأمين إجراءات الخلاص للجهات السعودية، وهو مبلغ اعتبره أصحاب وكالات الأسفار غير كافٍ ويلبي فقط طلبات 15 ألف معتمر من جملة 100 ألف على قائمة الانتظار.

وتحاول الأطراف النقابية ممثلة في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن تنقذ موسم العمرة الشتوي وتلبي رغبة آلاف التونسيين في زيارة بيت الله الحرام، من خلال مقترح تقدمت به لحلحلة الأزمة متمثل في الترخيص باستغلال جزء من المنحة السياحية للمعتمرين بشكل مسبق لتغطية مصاريف الخلاص الإلكتروني لمسدي الخدمات السعودية.

ووجه رئيس الجامعة نداءً مستعجلاً إلى الجهات المعنية في تونس للإسراع في إيجاد حلول بهدف توقيع "الوثيقة التوجيهية" لتنظيم إجراءات العمرة، في ظل انتعاش السوق السوداء الموازية لبعض الأشخاص الدخلاء على قطاع الأسفار وتنظيم العمرة والحج، ممن يستغلون هذه الأزمة لاستقطاب الراغبين في العمرة بشكل غير قانوني.

أزمة آلاف المعتمرين التونسيين وأصحاب وكالات الأسفار بسبب هذا الإجراء السعودي، انتقل صداها إلى أروقة البرلمان، حيث كان لرئيسه راشد الغنوشي لقاء مع وفد من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، طالبوا خلاله بالترفيع في سقف التحويلات المتصلة برحلات العمرة والمحددة من قبل البنك المركزي.

آلية الدفع المسبق التي فرضتها الجهات السعودية لا تتطابق مع قوانين الصرف والمعاملات المالية الخاصة بالبنك المركزي. - حكيم العمايري، رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية بتونس

رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية حكيم العمايري اعتبر في حديثه مع TRT عربي أن آلية الدفع المسبق التي فرضتها الجهات السعودية لا تتطابق مع قوانين الصرف والمعاملات المالية الخاصة بالبنك المركزي والتي تقتضي وجود خدمة مسداة مسبقاً من الجهة المستفيدة.

وأقرّ بأن هذا الإجراء أدَّى إلى تأخُّر فتح السلطات المعنية في تونس موسم العمرة بشكل رسمي، لافتا أن الدولة مطالبة بتوفير مبلغ 120 مليون دينار على ذمة البنك المركزي لتحويلها لمسدي الخدمات في السعودية، بهدف تمكين نحو 100 ألف تونسي من أداء مناسك العمرة.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيِّد كان دعاإلى تخفيض تعريفة الحج والعمرة لسنة 2020 من 12 ألف دينار إلى حدود 7 آلاف دينار، وذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الشؤون الدينية وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، حسب ما نقلته صحف محلية.