كشفت سجلات بريد إلكترونية، محاولة شركة ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات، ممارسة ضغوط على بعض السيناتورات لفرض عقوبات على تركيا، حسب وكالة الأناضول.

وحسب سجلات بريد إلكترونية، أرسلت شركة Akin Gump، وهي إحدى شركات الضغط السياسي وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرّاً لها، بريداً إلكترونياً إلى بعض السيناتورات في الكونغرس، عقب اعتماد مجلس النواب قراراً حول فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.

وأرسلت الشركة رسالة إلكترونية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

وتتضمن الرسالة إدانة لعملية نبع السلام التركية شمالي سوريا، وأنّ "الإمارات تدعم إجراءات فرض عقوبات على تركيا، على غرار مشروع قرار اعتمده مجلس النواب الأمريكي".

وتشير الرسالة إلى دعم قطر للعملية التركية في سوريا، مرفقة بعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواها في هذا الإطار.

وجاء في الرسالة: "نأمل أن تساعدكم هذه المعلومات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة رصد المستجدات في سوريا، ويفكر فيه مجلس الشيوخ في فرض عقوبات ضدّ تركيا".

ولم تفصح سجلات البريد الإلكتروني عن أسماء السيناتورات الذين أرسل إليهم البريد المذكور، كما أن سفارة الإمارات في واشنطن لم تجب عن أسئلة طرحتها مراسلة الأناضول حول الموضوع.

والأسبوع الماضي اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار حول فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة S-400 الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا.

كما تبنى مجلس النواب الأمريكي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 بـ"الإبادة الجماعية".