سياسة
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7 مدن ليبية تعلن النفير دفاعاً عن طرابلس في وجه مليشيات حفتر
أعلنت مدينة الزنتان حالة النفير العامّ دفاعاً عن العاصمة الليبية طرابلس في مواجهة هجوم تشنّه مليشيات حفتر منذ أكثر من 8 أشهر. والزنتان سابع مدينة في الغرب الليبي تعلن النفير بعد كل من مصراته وكاباو وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية.
7 مدن ليبية تعلن النفير دفاعاً عن طرابلس في وجه مليشيات حفتر
7 مدن ليبية تعلن النفير دفاعاً عن طرابلس في وجه مليشيات حفتر / AA
17 ديسمبر 2019

أعلنت مدينة الزنتان حالة النفير العامّ دفاعاً عن العاصمة الليبية طرابلس في مواجهة هجوم تشنّه مليشيات حفتر منذ أكثر من 8 أشهر على حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليّاً.

والزنتان سابع مدينة في الغرب الليبي تعلن النفير بعد مصراته وكاباو وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية.

وقال المجلس الأعلى لأعيان وحكماء الزنتان في بيان مساء الاثنين: "نبارك ونؤيّد القرارات الجريئة والوطنية للمدن والقبائل من مختلف ربوع بلادنا بالاستنفار وتسخير كل الإمكانات العسكرية والمدنية في سبيل ردّ العدوان على طرابلس واستئصال جذوره".

وأضاف أن "مدينة الزنتان، بجميع مكوناتها العسكرية والمدنية والاجتماعية ونوابها وأعضائها في مجلس الدولة والقوى الفاعلة فيها، أعلنت حالة الاستنفار من اليوم الأول للاعتداء على العاصمة، وسخرت كل إمكاناتها العسكرية والمدنية، وساندت القيادات العسكرية والسياسية، وما زالت إلى يومنا هذا رهن نداء الوطن".

ولفت المجلس إلى أنه "أخذ على عاتقه إعادة لحمة الصف في المنطقة الغربية، وتواصل مع مدنها وقراها في عدة جولات، وكان نتاجها بيانات تدعم الحكومة الشرعية وترفض عسكرة الدولة".

وأكد أن مدينة الزنتان "ستظل على العهد ما حيينا، وستكون حاضنة للثوار إلى أن يتم رسو السفينة على شاطئ الأمان"، مشدداً على أن "أموالنا وأنفسنا رخيصة في فداء الوطن".

وفي ختام بيانه دعا المجلس جميع المدن "التي ما زالت تتلكأ في اتخاذ القرار السليم أن تخرج من حالة الأغمى وتحذو حذو المدن السباقة في الاستجابة لنداء الوطن".

والخميس، بعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية، أعلن حفتر بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس في 4 أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثراً.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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