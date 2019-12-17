كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تنظيم PKK الإرهابي تَلقى أكبر ضربة في تاريخه.

جاء ذلك في كلمة له خلال استقبال ممثلي أوروبا لاتحاد الديمقراطيين الدوليين مساء الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية التي وصل إليها أردوغان للمشاركة في المنتدى العالَمي للاجئين.

وأكّد أن تركيا تواصل بكل حزم مكافحتها للإرهاب دون تنازل عن وحدتها وتضامنها وحملات التنمية.

وأضاف: "الحمد لله تَمكَّنَّا من إفشال الهجمات القائمة على أسعار الصرف والفائدة والتضخُّم التي استهدفت اقتصادنا في أغسطس/آب العام الماضي".

وتابع: "عاد اقتصادنا للنموّ مجدداً بفضل التدابير التي اتخذناها، وصادراتنا تتجه إلى تحطيم رقم قياسي في وقت ينخفض فيه عجز التجارة الخارجية".

وقال إن "تنظيم PKK الإرهابي تَلقَّى أقوى ضربات في التاريخ داخل وخارج البلاد".

وتابع: "من جهة مزَّقنا الحزام الإرهابي الذي أُرِيدَ تأسيسه جنوب حدودنا عبر 3 عمليات نفَّذناها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومن جهة أخرى اتخذنا خطوة ملموسة ستضمن وحدة التراب السوري".

وأشار إلى أن الجيشين التركي والوطني السوري التابع للمعارضة، نجحا في غضون أسابيع قليلة في "إفشال مؤامر ة حيكت على مدار 9 أعوام برعاية قوة إمبريالية معروفة".