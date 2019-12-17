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5 مدن ليبية تعلن النفير العامّ دفاعاً عن طرابلس ضدّ حفتر، ولجنة برلمانية تركية تُقِرّ مقترح التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا.

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على خطى مصراتة.. 5 مدن ليبية تعلن النفير العامّ دفاعاً عن طرابلس ضدّ حفتر

أعلنت 5 مدن غربي ليبيا، حالة النفير العامّ لمواجهة قوات خليفة حفتر التي تشنّ منذ أشهر هجوماً على العاصمة طرابلس، في محاولة السيطرة عليها. [TRT عربي]

وفي بيانات متتالية ذكرت قوات "بركان الغضب" التي شكّلتها الحكومة الشرعية لمواجهة قوات حفتر، أن مدن كاباو وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية "أعلنت حالة النفير العامّ". [TRT عربي]

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مدينة مصراته الواقعة شرق طرابلس، حالة النفير ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم في العاصمة. [TRT عربي]

لجنة برلمانية تركية تُقِرّ مقترح التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي الاثنين، على مقترح قانون للتصديق على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. [TRT عربي]

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن اللجنة درست المقترح في اجتماع مغلق، ووافقت عليه بعد جلسة نقاش استغرقت 4 ساعات. [TRT عربي]

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية واللوجستيات والخرائط والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال طُلب ذلك. [الأناضول]