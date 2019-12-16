سياسة
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غراهام: ترمب سيُعلن سحب قوات أمريكية من أفغانستان قريباً
أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الاثنين، إمكانية تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، من 12 ألفاً إلى 8 آلاف و600 جندي، موضحاً أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيتحدث الأسبوع المقبل، حول تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان".
غراهام: ترمب سيُعلن سحب قوات أمريكية من أفغانستان قريباً
 السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يقول إن ترمب على الأغلب سيعلن تخفيض أعداد القوات الأمريكية في أفغانستان قريباً / AA
16 ديسمبر 2019

أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الاثنين، إمكانية تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، من 12 ألفاً إلى 8 آلاف و600 جندي.

وقال غراهام في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى العاصمة الأفغانية كابل، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيتحدث الأسبوع المقبل، حول تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان".

وأضاف أن "ترمب يمكن أن يخفض أعداد الجنود الأمريكيين بأفغانستان، من 12 ألفاً إلى 8 آلاف و600، وانسحابهم يمكن أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي". وأكّد ضرورة أن يكون انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان "مشروطاً"، وأن تلتزم طالبان بوعودها خلال محادثات السلام.

وأردف: "قوات الأمن الوطنية الأفغانية هي من ستتولى مهمة الدفاع عن البلاد".

في السياق ذاته، ذكرت قناة CNN الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن ترمب يخطط لسحب نحو 4 آلاف جندي من أفغانستان.

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة تعليقاً جديداً لمحادثات السلام، التي بدأت السبت الماضي مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في سلسلة تغريدات، إنه "يجب على طالبان أن تكون جاهزة وقادرة على الاستجابة لرغبة الأفغان في السلام".

وتشهد أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعاً بين حركة طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشنُّ طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريباً، هجمات شبه يومية ضد الحكومة وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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