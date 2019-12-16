سياسة
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على خطى مصراتة.. 5 مدن ليبية تعلن النفير العام دفاعاً عن طرابلس ضد حفتر
على خطى مصراتة، أعلنت مدن في كاباو وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية الواقعة غربي ليبيا، حالة النفير العام، لمواجهة قوات خليفة حفتر التي تشن منذ أشهر هجوماً على العاصمة طرابلس، في محاولة السيطرة عليها.
على خطى مصراتة.. 5 مدن ليبية تعلن النفير العام دفاعاً عن طرابلس ضد حفتر
5 مدن غربي ليبيا تعلن حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر التي تشن منذ أشهر هجوماً متعثراً على طرابلس / Reuters
16 ديسمبر 2019

أعلنت 5 مدن غربي ليبيا، حالة النفير العام لمواجهة قوات خليفة حفتر التي تشن منذ أشهر هجوماً على العاصمة طرابلس، في محاولة السيطرة عليها.

وفي بيانات متتالية ذكرت قوات "بركان الغضب" التي شكّلتها الحكومة الشرعية لمواجهة قوات حفتر، أن مدن كاباو وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية "أعلنت حالة النفير العام".

ونقلت شبكة الرائد الإعلامية الخاصة عن بلدية الزاوية قولها في بيان، إنها تدعو جميع مكوّناتها لـ"التنسيق والتعاون التام مع جميع مدن الثورة لوضع الخطط اللوجيستية لتحرير كافة تراب الوطن من كل العصابات الانقلابية الخارجة على الشرعية"، في إشارة لقوات حفتر.

وأعلنت بلدية الزاوية وفق المصدر نفسه "حالة النفير العام وتسخير جميع الإمكانيات لحسم المعركة نهائياً والقضاء على مشروع حفتر الانقلابي".

أمّا البيان الآخر الذي نقلته الشبكة فصدر عن بلدية مسلاتة، ودعت فيه المجلس الرئاسي إلى "تسخير كل الإمكانيات من أجل المعركة وتوجيه كل القطاعات الحكومية لكل ما يحتاجه المجهود الحربي".

في السياق ذاته، أعلن المجلس العسكري لمدينة كابا حالة النفير العام، وفق شبكة الرائد. كما أكّد كذلك "ضم إمكانياته وجهوده لمعركة الحسم والوطن ضد مشروع حفتر وأعوانه وأزلامه الذي يستهدف مبادئ ثورة 17 فبراير (شباط)"، ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

أما مدينة الخمس فقد أعلنت النفير العام، وفق بيان أصدره الأهالي والأعيان.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مدينة مصراته الواقعة شرق طرابلس حالة النفير ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم في العاصمة.

والخميس، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية أعلن حفتر بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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