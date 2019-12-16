سياسة
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وزير خارجية اليمن: "المجلس الانتقالي" يعرقل تنفيذ "اتفاق الرياض‎"
اتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال لقائه سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن الاثنين في الرياض، المجلسَ الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بـ"عرقلة" تنفيذ اتفاق الرياض.
وزير خارجية اليمن: "المجلس الانتقالي" يعرقل تنفيذ "اتفاق الرياض‎"
وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي يتهم  المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بـ"عرقلة" تنفيذ اتفاق الرياض
16 ديسمبر 2019

اتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي الاثنين، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بـ"عرقلة" تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأفادت الوكالة بأن اللقاء جاء "لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، لا سيّما مسار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، والخطوات والجهود المبذولة من الحكومة والعراقيل التي تحُول دون التسريع في تنفيذ الاتفاق".

وقال الحضرمي: "للأسف توجد بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ الاتفاق وعمل الفريق الميداني، وبعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق ومَلاحقه".

وذكر أن هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأعرب السفراء، وفق الوكالة، عن دعم بلدانهم للحكومة اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض، مثمنين الخطوات التي اتخذتها الحكومة في قطاعي الخدمات والرواتب.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص تلك الاتهامات.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرت في السعودية مراسيم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

ويواجه الاتفاق الذي يرتبط تنفيذ بنوده بجدول زمني، تعثراً في التنفيذ وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.

ومن أبرز صور التعثر، بند تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق، إضافة إلى تعيين الرئيس محافظاً ومدير اً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع، وتعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

وفي الملحق العسكري من الاتفاق، تعثر حتى اليوم تنفيذ بند عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وإحلال قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة مدعومةً من التحالف الذي تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران والذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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