سياسة
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لجنة برلمانية تركية تُقِر مقترح التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي الاثنين، مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بعد دراسة المقترح في اجتماع مغلق استمر لأربع ساعات.
لجنة برلمانية تركية تُقِر مقترح التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا
 لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي تُقر مقترح التعاون الأمني والعسكري  بين تركيا وليبيا / Reuters
16 ديسمبر 2019

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي الاثنين، على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن اللجنة درست المقترح في اجتماع مغلق، ووافقت عليه بعد جلسة نقاش استغرقت 4 ساعات.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية واللوجستيات والخرائط والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال طُلب ذلك.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة بعدها بيومين.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتَي التفاهم المذكورتين. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيّز التنفيذ رسمياً في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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