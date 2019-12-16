سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تصادق على بدء تصدير الغاز الطبيعي لمصر
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الاثنين، أنّه صادق على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، الذي من المتوقع أن يبدأ بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
إسرائيل تصادق على بدء تصدير الغاز الطبيعي لمصر
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس يعلن مصادقته على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر / AP
16 ديسمبر 2019

صادق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الاثنين، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. ومن المتوقع بدء تصدير الغاز إلى مصر بحلول الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن "الموافقة مُنِحت بعد الانتهاء من الإجراءات المهنية اللازمة، بما في ذلك الحصول على إذن من هيئة مكافحة الاحتكار، وتوصية من لجنة التركيز في الاقتصاد".

ومن المرتقب أن يُصدّر الغاز إلى مصر من حقلي تمار ولوثيان في البحر المتوسط.

وكان شتاينتس أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل ستبدأ ضخ الغاز من حقل لوثيان بنهاية الشهر الجاري، وأن التصدير سيبدأ الشهر المقبل.

ونقلت جيروزاليم بوست الاثنين، عن شتاينتس قوله: "قبل وقت قصير، وقّعت على موافقة على تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وبذلك تصبح إسرائيل لأول مرة في تاريخها مُصدِّراً للطاقة وشريكاً مهماً في سوق الطاقة الإقليمي".

وأضاف: "يُعتبر تصدير الغاز إلى مصر من حقلي لوثيان وتمار، أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع اتفاقية السلام، هذا معلم تاريخي لدولة إسرائيل".

وتابع: "ثورة الغاز الطبيعي تجعلنا قوة عظمى في مجال الطاقة، ولن نُمكَّن فقط من تحقيق إيرادات ضخمة للبلاد، بل وأيضاً تخفيض كبير في تلوث الهواء".

وبموجب اتفاقيات أُبرِمت العامين الماضيين، ستُصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us