صادق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الاثنين، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. ومن المتوقع بدء تصدير الغاز إلى مصر بحلول الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن "الموافقة مُنِحت بعد الانتهاء من الإجراءات المهنية اللازمة، بما في ذلك الحصول على إذن من هيئة مكافحة الاحتكار، وتوصية من لجنة التركيز في الاقتصاد".

ومن المرتقب أن يُصدّر الغاز إلى مصر من حقلي تمار ولوثيان في البحر المتوسط.

وكان شتاينتس أعلن في وقت سابق، أن إسرائيل ستبدأ ضخ الغاز من حقل لوثيان بنهاية الشهر الجاري، وأن التصدير سيبدأ الشهر المقبل.

ونقلت جيروزاليم بوست الاثنين، عن شتاينتس قوله: "قبل وقت قصير، وقّعت على موافقة على تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وبذلك تصبح إسرائيل لأول مرة في تاريخها مُصدِّراً للطاقة وشريكاً مهماً في سوق الطاقة الإقليمي".

وأضاف: "يُعتبر تصدير الغاز إلى مصر من حقلي لوثيان وتمار، أهم تعاون اقتصادي بين إسرائيل ومصر منذ توقيع اتفاقية السلام، هذا معلم تاريخي لدولة إسرائيل".

وتابع: "ثورة الغاز الطبيعي تجعلنا قوة عظمى في مجال الطاقة، ولن نُمكَّن فقط من تحقيق إيرادات ضخمة للبلاد، بل وأيضاً تخفيض كبير في تلوث الهواء".

وبموجب اتفاقيات أُبرِمت العامين الماضيين، ستُصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً.