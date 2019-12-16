سياسة
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إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 169 وتشرّد أهلها
يصمّم سكان قرية العراقيب الفلسطينية الواقعة في منطقة النقب بناء منازلهم التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي للمرة 169، ويصرّ الاحتلال على هدم المنازل في الوقت الذي كان فيه السكان في المحكمة الإسرائيلية التي تنظر في ملكيتهم أراضيهم.
إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 169 وتشرّد أهلها
الاحتلال هدم العراقيب 169 مرة / مواقع التواصل
16 ديسمبر 2019

يستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إذ هدمت السلطات الإسرائيلية الاثنين، قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب، للمرة 169.

وقال عزيز الطوري عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب: "اليوم هُدمَت قرية العراقيب للمرة 169 على التوالي، وتمت عملية الهدم في الوقت الذي كان فيه السكان في المحكمة الإسرائيلية التي تنظر بملكيتهم أراضيهم، وهو إن دل على شيء فإنما يدلّ على أن المؤسسة الإسرائيلية تتصرف مثل العصابات"، وفق وكالة الأناضول.

وجدد الطوري تأكيد أن أهالي القرية سيعيدون بناء قريتهم رغم الهدم المتكرر، قائلاً: "لن ننحني ولن نفرّط في أرض العراقيب، ولن يثني الهدمُ السكانَ عن الاستمرار في نضالهم حتى نيل حقوقهم، وسيعدون بناء قريتهم رغم الأجواء شديدة البرودة".

وتقطن 22 عائلة فلسطينية منازل قرية العراقيب المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء في أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها كل مرة يعيد فيها السكان بناءها.

وقالت منظمة "ذاكرات" التي تؤرّخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن "إسرائيل تعمل على طرد سكان القرية منذ عام 1951، بهدف السيطرة على أراضيهم"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

وتسعى السلطات الإسرائيلية منذ عام 1948 إلى تهجير السكان العرب من منطقة النقب جنوبي فلسطين.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 300 ألف فلسطيني ما زالوا يعيشون في تلك المنطقة، ويتمركزون بعدة مدن رئيسية من ضمنها رهط وكسيفة، كما يعيشون في عشرات القرى التي لا تعترف بها إسرائيل وتفتقر لأدنى مقومات الحياة والبنية التحتية.

وسيطرت العصابات الصهيونية على نحو 11 مليون دون من أرض النقب عام 48، فيما نجح الفلسطينيون بالاحتفاظ بمليون دونم فقط، وهو الذي تسعى إسرائيل إلى وضع اليد عليه وطرد أصحابه الأصليين,

مصدر:TRT عربي - وكالات
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