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أردوغان يقول إن تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة إن تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا، واغتيال ناشط عراقي وإصابة اثنين آخرَين في بغداد والديوانية.

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أردوغان: حفتر شخصية غير شرعية وقد نرسل جنوداً إلى ليبيا إن دُعينا لذلك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن "خليفة حفتر شخصية غير شرعية ويمتلك كياناً غير شرعي". وأضاف في مقابلة تليفزيونية، أن بلاده "ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقينا دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا". [TRT عربي]

وأكّد أردوغان أن "الاتفاقيات مع ليبيا أُبرِمت وفق أُطر القانون الدولي"، مضيفاً أن "تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق المتوسط". [TRT عربي]

وتابع: "مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا ستدخل حيِّز التنفيذ فور تصديق البرلمان التركي عليها". ولفت الرئيس التركي إلى أن "المذكرة حول مناطق الصلاحية البحرية قلبت وضعاً فرضته معاهدة سيفر". [الأناضول]

اغتيال ناشط عراقي وإصابة اثنين آخرَين في بغداد والديوانية

اغتيل ناشط في الاحتجاجات العراقية المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، وأصيب اثنان آخران الأحد، في هجومين بالعاصمة بغداد ومدينة الديوانية جنوبي البلاد، حسب مصدرين أمنيين. [الأناضول]

وقال ضابط في شرطة بغداد فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "الناشط في احتجاجات بغداد حقي إسماعيل العزاوي اغتيل على يد مسلحين مجهولين عندما كان يستقل دراجته في منطقة الشعب شمالي العاصمة"، وفقاً لوكالة الأناضول. وأضاف الضابط أن "العزّاوي يملك شركة للسياحة والسفر وهو أحد الناشطين في الاحتجاجات الشعبية". [الأناضول]

وفي حادثة منفصلة أفاد ضابط في شرطة الديوانية للأناضول مفضِّلاً عدم الكشف عن هويته، أن "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة يستقلها ناشطان مدنيان على مقربة من المعهد التقني وسط مدينة الديوانية"، وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة الناشطين بجروح"، دون مزيد من التفاصيل حول حالتهما الصحية. [TRT عربي]