قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن "خليفة حفتر شخصية غير شرعية ويمتلك كياناً غير شرعي". وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده "ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقينا دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا".

وأكّد أردوغان أن "الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا أُبرِمت وفق أُطر القانون الدولي"، مضيفاً أن "تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق المتوسط".

وتابع: "مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "المذكرة حول مناطق الصلاحية البحرية قلبت وضعاً فرضته معاهدة سيفر".

وقال أردوغان إن "حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون وعلمنا باكتشافات توصلت إليها بعض الشركات هناك مؤخراً، ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص".

جاءت تصريحات أردوغان بعد لقاء جمعه الأحد، برئيس الحكومة الليبية فايز السراج، في المكتب الرئاسي التركي بقصر دولمة باهجة بإسطنبول، بحث خلاله الجانبان "آفاق التعاون بين البلدين".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، أعرب السراج عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا. كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخراً بين البلدين وآليات تفعيلهما.

ولفت البيان إلى إشادة أردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعاً عن العاصمة ومدنية الدولة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.