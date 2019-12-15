سياسة
3 دقيقة قراءة
السفارة الليبية في القاهرة تُعلن تعليق عملها لأجل غير مسمى "لظروف أمنية"
أصدرت السفارة الليبية في القاهرة بياناً أعلنت فيه تعليق العمل بها اعتباراً من الأحد وحتى إشعار آخر "لظروف أمنية" دون أن توضِّح طبيعة هذه الظروف.
السفارة الليبية في القاهرة تُعلن تعليق عملها لأجل غير مسمى "لظروف أمنية"
السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق العمل بها لأجل غير مسمى "لظروف أمنية" / AA
15 ديسمبر 2019

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة تعليق العمل بها اعتباراً من الأحد وحتى إشعار آخر "لظروف أمنية" دون أن توضِّح طبيعة هذه الظروف.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها "تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علّقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر".

ونفت السفارة في بيان لاحق نشرته أيضاً على صفحتها على فيسبوك "جملة وتفصيلاً البيان الذي تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يشير إلى انشقاق موظفي السفارة الليبية في القاهرة" والتابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأكّدت السفارة أنّ "هذا البيان مزوّر ويحمل ختماً مزوراً وأن من كتب وأعلن هذا البيان هم مجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطهم أي علاقة وظيفية معها".

وكانت السفارة الليبية في القاهرة خلال السنوات الاخيرة في قلب الصراع بين المؤيدين لحكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والحكومة المناوئة لها في الشرق.

والخميس، أعلن خليفة حفتر الذي تحاول قواته منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، السيطرة على طرابلس انطلاق "المعركة الحاسمة" وأمر قواته بالتقدّم نحو قلب العاصمة الليبية. وقال حفتر في خطاب بثّته قناة الحدث "دقّت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الواسع الكامل الذي ينتظره كل ليبي حر وشريف".

لكنّ القوات التي تقاتل قوات حفتر وتؤيّد حكومة الوفاق الوطني أكّدت أن الوضع "تحت السيطرة" وأنها تحتفظ بكل مواقعها العسكرية جنوبي العاصمة حيث يتركّز القتال منذ شنّ حفتر هجومه قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تصريح عبر تلفزيون "ليبيا الأحرار" إنّ "قواتنا جاهزة للتصدّي لأيّ محاولة جنونية جديدة من الانقلابي حفتر"، معتبراً إعلان الأخير "محاولة يائسة جديدة".

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/نيسان، عندما شنّت قوات حفتر هجوماً ضخماً للاستيلاء على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.

لكنّ الوعد الذي قطعه يومها حفتر بتحقيق نصر سريع وكرّره في يوليو/تموز الماضي، بتحقيق "انتصار وشيك" لم يترجم حتى الآن بإحراز تقدّم كبير على الأرض.

ومنذ بدء القتال، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم ونزح أكثر من 140 ألفاً عن ديارهم، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us