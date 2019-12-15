سياسة
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الليكود يفشل في مساعيه للمشاركة في لجنة تنظر في حصانة نتنياهو
بعد جلسة ساخنة بين حزبي أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس والليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الإسرائيليين، فشل الليكود في مساعيه للمشاركة في تشكيل "لجنة الكنيست" المعنية ببحث مسألة منح زعيمه نتنياهو الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد من عدمه.
الليكود يفشل في مساعيه للمشاركة في لجنة تنظر في حصانة نتنياهو
الليكود يفشل في مساعيه للمشاركة في تشكيل "لجنة الكنيست" المعنية ببحث مسألة منح زعيمه بنيامين نتنياهو الحصانة / AFP
15 ديسمبر 2019

فشل حزب الليكود الإسرائيلي الأحد، في مساعيه للمشاركة في تشكيل "لجنة الكنيست" المعنية ببحث مسألة منح زعيمه بنيامين نتنياهو الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد من عدمه.

وشهد الكنيست جلسة ساخنة بين حزبي أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، والليكود بقيادة نتنياهو حول صلاحية تشكيل "لجنة الكنيست".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، حاول نواب عن حزب الليكود طرح مقترح يقضي بنقل صلاحية تشكيل "لجنة الكنيست" من اللجنة المنظِّمة التي يترأسها آفي نيسنكورن من حزب أزرق أبيض إلى لجنة التفاهمات التي يترأسها بشكل مشترك كل من نيسنكورن وميكي زوهر من حزب الليكود.

لكن نيسنكورن رفض مقترح زوهر ما دفع الأخير للتصعيد في نبرة كلامه. وإثر ذلك، قرر نيسنكورن طرد زوهر من الجلسة، الأمر الذي دفع أعضاء كتلة اليمين المشاركين إلى مغادرة الجلسة احتجاجاً، لكنهم عادوا لاحقاً.

وبعد النقاش الحاد، جرى التوافق على أن تكون اللجنة المنظمة هي صاحبة القرار في تشكيل لجنة الكنيست وما سيُناقش فيها، لكن بعد موافقة رئيس الكنيست يولي ادلشتاين وبعد الاستماع لرأي المستشار القانوني للكنيست أيال يانون.

ويسعى الليكود إلى تشكيل هذه اللجنة كي يكون شريكاً في اتخاذ القرار بشأن موافقة اللجنة أو رفضها إحالة طلب الحصانة لأعضاء الكنيست للتصويت عليه، حسبما ذكر موقع واللا، الأحد.

وسبق أن أعلن نتنياهو في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، قبل توجيه لائحة الاتهام رسمياً إليه الشهر الماضي، أنه لن يطلب الحصانة، وقال حينئذ إن الحقائق هي التي ستبرئه من الاتهامات.

وقدّم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام ضد نتنياهو إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ما يمنح نتنياهو مهلة محددة بثلاثين يوماً من التاريخ المذكور لتقديم طلب الحصول على الحصانة إلى اللجنة للنظر فيه.

ويواجه نتنياهو لائحة اتهام تشمل اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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