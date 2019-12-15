سياسة
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مسؤولون قضائيون إسرائيليون يشاركون في مؤتمر بأبوظبي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، أن وفداً من كبار المسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية توجّهوا إلى الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في مؤتمر دولي حول مكافحة الفساد يُنظّم في أبو ظبي.
مسؤولون قضائيون إسرائيليون يشاركون في مؤتمر بأبوظبي
صحيفة يديعوت أحرونوت تقول إن مسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية توجّهوا إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر دولي / Reuters
15 ديسمبر 2019

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، أن وفداً من كبار المسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية توجّهوا إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر دولي حول مكافحة الفساد ينظَّم في أبو ظبي.

وتستضيف الإمارات "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة المقبلين.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "دينا زيلبر نائبة المدعي العام، تترأس الوفد الإسرائيلي الذي يضم مسؤولين كباراً من القسم الجنائي والدولي في النيابة العامة الإسرائيلية".

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية حول ما أوردته الصحيفة.

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن المؤتمر سيُعقد في مركز أبوظبي الدولي للمعارض وينظِّمه ديوان المحاسبة الإماراتي، بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من 185 دولة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن وفداً رسميّاً إسرائيليّاً يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض إكسبو 2020، الذي ستشارك فيه إسرائيل.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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