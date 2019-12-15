تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى مناطق حقول النفط التي تسيطر عليها مليشيات PKK/YPG الإرهابية شمالي شرقي سوريا.

وحسب مصادر محلية في محافظة دير الزور السورية، دخلت قوات أمريكية الليلة الماضية من معبر الوليد الحدودي مع العراق، متجهة إلى حقول النفط الواقعة جنوبي محافظة الحسكة.

وتُظهر المشاهد التي رصدتها وكالة الأناضول أن قافلة التعزيزات اللوجيتسية المكونة من نحو 100 شاحنة، تضمنت مركبات رباعية الدفع وسيارات إسعاف وشاحنات محمّلة بالحافلات وصهاريج الوقود.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي، دخلت قافلة تعزيزات أمريكية مكونة من 150 شاحنة إلى الأراضي السورية من معبري الوليد وزملكا، متوجهة إلى حقول النفط في دير الزور.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم السماح لتنظيم "داعش" الإرهابي بالاستيلاء على حقول النفط شمالي سوريا.

وأعلنت واشنطن مراراً أنها ستبقي بعض قواتها في سوريا، لحماية حقول النفط، الأمر الذي تتهمه موسكو بأنه سرقة للنفط السوري.