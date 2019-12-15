سياسة
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عناصر إماراتية تقتحم مطار سقطرى اليمني بالقوة وتهرّب "مطلوبين أمنياً"
قال محافط سقطرى اليمنية إن عناصر إماراتية قامت بدخول مطار سقطرى بالقوة، وعلمت على تهريب عدد من المطلوبين أمنياً.
عناصر إماراتية تقتحم مطار سقطرى اليمني بالقوة وتهرّب "مطلوبين أمنياً"
عناصر إماراتية اقتحمت مطار سقطرى وهرّبت مطلوبين أمنياً / AA
15 ديسمبر 2019

قال رمزي محروس محافظ سقطرى اليمنية، إن عناصر إماراتية اقتحمت مطار المحافظة وهرّبت عناصر مطلوبة أمنياً.

جاء ذلك في مذكرة وجهها محروس إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤرخة بتاريخ أمس السبت.

وقال محروس في المذكرة: "نرفع إليكم بلاغاً بإقدام عناصر إماراتية ممن لا يزالون يقومون بأنشطة تحت غطاء إنساني في المحافظة بدخول مطار سقطرى بالقوة مصطحبين معهم عناصر من سقطرى من المتعاونين معهم، وصعدوا إلى الطائرة الإماراتية من دون إذن البرج ومن دون اتخاذ الإجراءات الأمنية والاعتيادية لإقلاعها حسب المعتاد".

وأضاف محروس أنه "اتضح أن الغرض من هذا العمل المستفز الذي قاموا به مستغلين عناصرهم، هو تهريب عدد من أتباعهم المطلوبين للسلطات الأمنية لعلاقتهم بقضايا تتعلق بزعزعة الأمن في المحافظة وفرض الفوضى وعدم الخضوع للإجراءات الرسمية في الدخول والخروج من البلد عبر التأشيرات".

وتابع: "جرى هذا الاقتحام والاختراق بينما يقوم على تأمين المطار الأشقاء في قوات الواجب السعودية بالاشتراك مع أمن المطار التابع للواء الأول مشاه بحري".

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل السلطات الإماراتية حول الأمر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفض المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى ما سمّاه "استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دولياً" (في إشارة إلى مؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي التي تعمل بالجزيرة).

وسقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر ويحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي قرب خليج عدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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