تلقت رئاسة البرلمان التركي السبت، مقترح قانون للتصديق على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني مع ليبيا.

وأشار المقترح إلى أن مذكرة التفاهم جرى توقيعها بمدينة إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأكّد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

وأوضح أن المذكرة تشمل: التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية واللوجستيات والخرائط والتخطيط العسكري ونقل الخبرات وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال طلبه.

وشدد على أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، بما يتماشى مع القواعد والاتفاقيات الدولية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتَي التفاهم المذكورتين.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.