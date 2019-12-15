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أنقرة ترفض الموقف الأوروبي حول اتفاقها البحري مع ليبيا، وتَحَالُف الصدر في العراق يحذّر من "نتائج وخيمة" ستترتب على تكليف مرشح الأحزاب.

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أنقرة ترفض الموقف الأوروبي حول اتفاقها البحري مع ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية إن الاتحاد الأوروبي غير مخوّل بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، ولا يحق له إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة وفق الأصول بين تركيا وليبيا. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي الجمعة، تطرق فيه إلى موقف مجلس الاتحاد الأوروبي حيال المذكرة التي أبرمتها تركيا مع ليبيا. [TRT عربي]

وأوضح أقصوي أن المجلس أظهر مرة أخرى عبر القرار الذي اتخذه، استمراره في تبنّي الأطروحات المتطرفة لليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية، التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة تحت ذريعة التضامن مع الأعضاء. [TRT عربي]

العراق.. تحالف الصدر يحذّر من "نتائج وخيمة" ستترتب على تكليف مرشح الأحزاب

حذّر تحالف "سائرون" المدعوم من التحالف الصدري السبت، من "نتائج وخيمة" إذا كُلّف مرشح جديد برئاسة الحكومة تُقدمه الأحزاب ولا يحظى بتأييد الحراك الشعبي. [TRT عربي]

جاء ذلك في رسالة من رئيس التحالف (أكبر كتلة برلمانية بـ54 من أصل 329 مقعداً) صباح الساعدي، موجهة إلى الرئيس برهم صالح، دعاه فيها إلى رفض أي مرشح تتقدم به الأحزاب السياسية. [TRT عربي]

وقال الساعدي في رسالته: "اليوم يقع على عاتقكم الانحياز والوقوف مع شعبكم ووطنكم في معركة المصير، وأن لا تكلفوا أي شخصية تتقدم بها القوى السياسية التي انتفض الشعب ضد فسادها وفشلها، وضد وجودها في إدارة البلد".[TRT عربي]

وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم "نتاجاً للحراك الشعبي، وليس نتاجاً للحراك السياسي الذي لن ينتج إلا فشلاً جديداً وفساداً أكثر"، وفق تعبيره. [TRT عربي]