سياسة
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افتتاح مقر قيادة القوات التركية القطرية المشتركة بالدوحة
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، السبت، افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين، حيث جرى تنظيم مراسم استقبال عسكرية في الثكنة.
افتتاح مقر قيادة القوات التركية القطرية المشتركة بالدوحة
وزيرا الدفاع التركي والقطري افتتحا مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين / AA
14 ديسمبر 2019

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، السبت، افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

وشارك في مراسم الافتتاح وزيرا الدفاع التركي خلوصي أقار والقطري خالد بن محمد العطية ورئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، ونظيره القطري غانم بن شاهين الغانم.

وحسب مراسل وكالة الأناضول، وصل الوزير أقار ورئيس الأركان غولر والوفد المرافق إلى ثكنة خالد بن الوليد التي افتُتحت قبل فترة وجيزة في الدوحة.

واستقبل وزير الدفاع القطري الوفد التركي العسكري، حيث جرى تنظيم مراسم استقبال عسكرية في الثكنة.

بعد ذلك، افتتح أقار وغولر والعطية مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية. وألقى أقار كلمة في قاعة المؤتمرات بهذه المناسبة، شدد فيها على أن تركيا تثبت دائماً أنها الصديق وقت الضيق.

وفي حضور الوزيرين أقار والعطية، وُقِّع بروتوكول تعاون بين البلدين في ختام المراسم.

ثم عقد الوزيران مباحثات ثنائية حضرها رئيسا أركان البلدين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان من الدوحة انتهاء أعمال تشييد ثكنة خالد بن الوليد.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان. وبموجب الاتفاقية تأسست قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونُفذَت تدريبات عسكرية مشتركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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