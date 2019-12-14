سياسة
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وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن أرسلت قوات إلى الرياض على أساس دفاعي
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، السبت خلال منتدى الدوحة الذي تنظمة وزارة الخارجية القطرية، إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي فحسب، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستُنهي العقوبات على إيران عندما تلبي طهران الشروط الضرورية.
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن أرسلت قوات إلى الرياض على أساس دفاعي
وزير الخزانة الأمريكي قال إن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية كانت هجوماً على الاقتصاد العالمي / Reuters
14 ديسمبر 2019

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، السبت، إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي فحسب، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستنهي كافة العقوبات على إيران عندما تلبي طهران الشروط الضرورية.

وأضاف منوتشين، خلال منتدى الدوحة الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية على مدار يومين، أن "الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية كانت هجوماً على الاقتصاد العالمي".

وتُحمّل الرياض وواشنطن طهران المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت معملَين تابعين لشركة أرامكو السعودية في 14 من سبتمبر/أيلول، مما تسببت في إيقاف نصف إنتاجها النفطي، لكن إيران تنفي ضلوعها في الهجوم.

وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، اعتزامه إرسال 2000 جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتَي "ثاد" و"باتريوت" الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.

ويرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في السعودية منذ هجمات شركة "أرامكو" في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3000 جندي.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن السعودية وافقت على الدفع مقابل "أي شئ تقوم به الولايات المتحدة، ونحن نقدّر ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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