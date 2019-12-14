سياسة
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العراق.. تحالف الصدر يحذر من "نتائج وخيمة" ستترتب على تكليف مرشح الأحزاب
حذّر تحالف سائرون المدعوم من التحالف الصدري، من "نتائج وخيمة" إذا ما تم تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة تقدمه الأحزاب، ولا يحظى بتأييد الحراك الشعبي، فيما أعلن محمد شياع السوداني، القيادي في حزب الدعوة استقالته من الحزب وكتلته البرلمانية.
العراق.. تحالف الصدر يحذر من "نتائج وخيمة" ستترتب على تكليف مرشح الأحزاب
حذّر تحالف "سائرون" من نتائج وخيمة إذا ما تم تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة تقدمه الأحزاب / Reuters
14 ديسمبر 2019

حذّر تحالف "سائرون" المدعوم من التحالف الصدري، السبت، من "نتائج وخيمة" إذا ما تم تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة تقدمه الأحزاب، ولا يحظى بتأييد الحراك الشعبي.

جاء ذلك في رسالة من رئيس التحالف (أكبر كتلة برلمانية بـ 54 من أصل 329 مقعداً) صباح الساعدي، موجهة إلى الرئيس، برهم صالح، دعاه فيها إلى رفض أي مرشح تتقدم به الأحزاب السياسية.

وقال الساعدي في رسالته: "اليوم يقع على عاتقكم الانحياز والوقوف مع شعبكم ووطنكم في معركة المصير، وأن لا تكلفوا أي شخصية تتقدم بها القوى السياسية التي انتفض الشعب ضد فسادها وفشلها، وضد وجودها في إدارة البلد".

وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم "نتاجاً للحراك الشعبي، وليس نتاجاً للحراك السياسي الذي لن ينتج إلا فشلاً جديداً وفساداً أكثر"، وفق تعبيره.

والجمعة، أعلن محمد شياع السوداني، القيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، استقالته من الحزب وكتلته البرلمانية، وسط تداول اسمه في الأوساط السياسية كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بدلاً من رئيسها المستقيل عادل عبد المهدي.

ويتعين على برهم صالح تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوماً من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية الاثنين المقبل.

وحتى الآن لا توجد بوادر انفراج بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى فراغ دستوري.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلّفت 492 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استناداً إلى مصادر حقوقية رسمية وطبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات بإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة بالأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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