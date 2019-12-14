سياسة
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السجن المخفف عامين للرئيس السوداني المعزول عمر البشير
المحكمة الجنائية الخاصة في السودان تصدر حكماً مخففاً بالسجن عامين على الرئيس المعزول عمر البشير، في تهم الفساد المالي والتعامل بالنقد الأجنبي.
السجن المخفف عامين للرئيس السوداني المعزول عمر البشير
البشير يحاكم في قضايا فساد مالي وحيازة نقد أجنبي / Reuters
14 ديسمبر 2019

أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في السودان السبت، حكماً مخففاً بالسجن عامين على الرئيس المعزول عمر البشير، في تهم الفساد المالي والتعامل بالنقد الأجنبي.

وشهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي بإخراجهم من قاعة المحكمة.

وطلب القاضي من هيئة الدفاع تبيان الظروف المخففة للحكم، لمراعاة عمر البشير الذي تجاوز 75 عاماً.

وقال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي مخاطباً المحكمة: "طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول كل ما يبرّئ موكلنا بحجج داحضة، المتهم لم يتسلم دولاراً واحداً ولم يأخذ دولاراً واحداً لمصلحته الشخصية".

وتابع: "المحكمة جرت في ظروف سياسية سيئة جداً تؤثر على العدالة، وهو فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة السودانية، وترقى إلى أن صار القائد العام وهو لن يسترحم أحداً ولو أرادت المحكمة أن تحكم عليه بإلاعدام، فلا يهمه ذلك".

وطلب القاضي من هيئة الاتهام مرافعة حول تشديد الحكم، فاكتفت الهيئة بتقدير القاضي.

وبدأت المحكمة صباح السبت، جلسة وقائعها بتسجيل حضور أعضاء هيئتي الدفاع والاتهام.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهماً بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.

وأقر البشير، نهاية أغسطس/آب الماضي أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، كشف البشير خلال المحكمة عن أوجه صرف هذه الأموال، وقال إنها أنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع وجامعة إفريقيا العالمية.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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