قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني السبت، إن بلاده أخذت على عاتقها المساهمة في حل النزاعات حول العالم سلمياً.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة التاسعة عشرة لـ"منتدى الدوحة"، الذي يستمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من 3 آلاف من قادة وصناع قرار وسياسيين.

وحول الوضع في العالم قال أمير قطر: "لقد مالت الدفة لصالح الرؤى المشككة بأهمية المسؤولية المشتركة والقانون الدولي كمرجعية جامعة، مما أفسح المجال لفعل قانون القوة على الساحة الدولية بدلاً من العمل على تعزيز قوة القانون".

وأضاف: "يجب البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون إيمانهم بنجاعة النظم والآليات الأممية القائمة، بما في ذلك ازدواجية المعايير".

وأكد أهمية "تكثيف الجهود المخلصة في وضع تصورات جديدة للمرحلة القادمة، ولا سيما بعد أن بانت عواقب التخلي عن الشرعية والقانون الدوليين في أكثر من مكان، بما في ذلك منطقتنا".

شخصية العام

وعقب كلمته، أعلن آل ثاني اختيار رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، شخصية العام في منتدى الدوحة.

وعن مهاتير محمد قال أمير قطر: "تعد شخصية هذا العام مثالاً يحتذى في الحكم الرشيد".

وأضاف: "استطاع أن يحقق نقلة نوعية هائلة في الاقتصاد والتعليم والإنتاج في بلده، كذلك كافح ضد الطبقية الاجتماعية ليجعل التعليم والصحة حقاً لجميع أبناء وطنه وتعزيز التعايش الديني والسلم المجتمعي، فضلاً عن مكافحة الفساد ووقوفه مع القضايا العادلة حول العالم".

ويشارك في المنتدى من تركيا وزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ويشهد المنتدى مشاركة نوعية وقياسية لمسؤولين من مختلف الدول بينهم "مهاتير"، الذي يوجد بالدوحة في زيارة رسمية.

كما يشارك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن برفقة مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترمب.

وأنشئ منتدى الدوحة عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم، لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

ويجمع المنتدى صانعي السياسات ورؤساء الحكومات والدول وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.