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اللجنة القضائية في مجلس النواب تقرّ مساءلة ترمب، والرئيس الجزائري المنتخب يعد بتعديل الدستور والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

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ترمب متهم باستغلال السلطة وعرقلة الكونغرس

أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الجمعة، مساءلة الرئيس دونالد ترمب بتهمتَي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وبهذا بات من شبه المؤكَّد أن يصبح الرئيس الجمهوري ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يُساءَل تمهيداً لعزله. [TRT عربي]

وصوَّتَت اللجنة المنقسمة بشدة، على أساس حزبي، بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17، لإقرار بند يتهم ترمب بإساءة استغلال السلطة من خلال الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق مع الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020. [رويترز]

كما أيَّدَت اللجنة مادة ثانية بنسبة التصويت ذاتها، تتّهم ترمب بتعطيل عمل الكونغرس بشأن فضيحة أوكرانيا، بإصدار أوامر إلى مسؤولين في إدارته بعدم التعاون مع التحقيق الخاص بالمساءلة. [TRT عربي]

تبون: أول التزام مع الحراك هو السير بسرعة نحو التغيير

أعلن الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون الجمعة، أن أولوياته السياسية تتمثل في إجراء تعديل دستوري معمق عبر الحوار، إلى جانب مراجعة قانون الانتخاب والذهاب إلى انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة. [TRT عربي]

وقال تبون: "لا بد للشعب أن يشعر بالصدق في تنفيذ التزاماتنا، وأول التزام مع الحراك هو السير بسرعة نحو التغيير، وما يجسده هو تغيير عميق للدستور"، وأضاف: "أمد يدي للحراك للحوار سواء مباشرة أو عبر من يفوضهم لذلك". [الأناضول]

وأوضح الرئيس المنتخب أنه سيُدعى المختصون لوضع مسودة دستور بالتحاور مع الطبقة السياسية، قبل إحالتها إلى استفتاء شعبي للتصويت عليها، وأضاف أن الأولوية الثانية هي "مراجعة قانون الانتخاب الحالي، لأنه لا يؤدي ما عليه لخلق مؤسسات منتخبة قادرة على مواجهة الواقع"، وأضاف أنه يجب أن يجري "فصل المال عن السياسة نهائياً". [TRT عربي]