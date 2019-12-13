سياسة
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اتهام باستغلال السلطة وعرقلة الكونغرس.. اللجنة القضائية تقرّ مساءلة ترمب
أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الجمعة، مساءلة الرئيس دونالد ترمب بتهمتَي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
اتهام باستغلال السلطة وعرقلة الكونغرس.. اللجنة القضائية تقرّ مساءلة ترمب
اتهم الديمقراطيون ترمب بتقويض سلامة الانتخابات الرئاسية القادمة / Reuters
13 ديسمبر 2019

أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الجمعة، مساءلة الرئيس دونالد ترمب بتهمتَي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وباتخاذ المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذه الخطوة، بات شبه مؤكَّد أن يصبح الرئيس الجمهوري ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يُساءَل تمهيداً لعزله، حسب وكالة رويترز.

وصوَّتَت اللجنة المنقسمة بشدة، على أساس حزبي، بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17، لإقرار بند يتهم ترمب بإساءة استغلال السلطة من خلال الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق مع الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

كما أيَّدَت اللجنة مادة ثانية بنفس نسبة التصويت، تتّهم ترمب بتعطيل عمل الكونغرس بشأن فضيحة أوكرانيا، بإصدار أوامر إلى مسؤولين في إدارته بعدم التعاون مع التحقيق الخاص بالمساءلة.

ومن المرجح أن يُقِرّ مجلس النواب التهمتين بكامل أعضائه الأسبوع القادم، مِما يعني اكتمال عملية المساءلة وإحالة ترمب إلى مجلس الشيوخ خلال أسابيع، لكن من غير المرجَّح أن يصوت مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بالموافقة على إدانة الرئيس وعزله من السلطة.

وفي جلسات استماع محمومة، دافع الجمهوريون عن ترمب واتهموا الديمقراطيين بالقيام بعمل هزلي بدوافع سياسية، في حين اتهم الديمقراطيون الرئيس بتعريض الدستور والأمن القومي الأمريكي للخطر.

كما اتهم الديمقراطيون ترمب بتقويض سلامة الانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية في يوليو/تموز، لفتح تحقيق مع بايدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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