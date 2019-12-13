سياسة
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السراج: الجيش الليبي يلقّن الغزاة والمرتزقة دروساً قاسية
أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صد قوات الجيش الليبي لعدوان مسلحي حفتر، بعد محاولة تسللهم إلى منطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس، كما أكدت قوات حكومة الوفاق بسط سيطرتها على منطقة التوغار.
السراج: الجيش الليبي يلقّن الغزاة والمرتزقة دروساً قاسية
فائز السراج يعلن أن قوات الجيش الليبي "صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروساً قاسية" / AFP
13 ديسمبر 2019

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الجمعة، إن "قوات الجيش الليبي صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروساً قاسية"، في إشارة إلى محاولة مسلحي حفتر التسلل إلى منطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمة للشعب الليبي بثها التلفزيون الرسمي، ودعا السراج الشعب الليبي لأن "لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم، فلا ساعة صفر إلا ساعة أوهام".

وأضاف: "آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد وأدعو الجميع إلى الوقوف معاً للالتفاف حول الدولة المدنية وبناء دولة المؤسسات والقانون"، وتابع: "أقول للمتدخلين والداعمين الخارجيين للحرب دعوا الليبيين وشأنهم.. لا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم".

في سياق متصل، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الجمعة، بسط سيطرتها على منطقة التوغار جنوبي العاصمة طرابلس، بعد محاولة مسلحي اللواء المتقاعد حفتر التسلل إليها.

وأضافت قوات الوفاق في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن "عملية السيطرة جاءت بعد أن تعاملت مع 4 مدرعات إماراتية حاولت التسلل والوصول إلى طريق العزيزية".

يأتي خطاب السراج بعد ساعات من كلمة لخليفة حفتر زعم فيها بدء ساعة الصفر والاقتحام لقلب العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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