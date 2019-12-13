سياسة
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تركيا تدرج "دحلان" في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين
وزارة الداخلية التركية تدرج محمد دحلان في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين في تركيا، وترصد مكافأة قد تصل قيمتها إلى 10 ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
تركيا تدرج "دحلان" في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين
الداخلية التركية تدرج  القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية "محمد دحلان" في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين  / مواقع التواصل
13 ديسمبر 2019

أدرجت وزارة الداخلية التركية الجمعة، القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية "محمد دحلان"، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية.

جاء ذلك خلال تحديث الوزارة القوائم "الحمراء" و"البرتقالية" و"الرمادية" للإرهابيين المطلوبين، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها إلى 10 ملايين ليرة تركية (نحو 1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

وحسب قوائم المطلوبين المحدّثة جرى إدراج 4 أشخاص بينهم "دحلان" في القائمة "الحمراء" للإرهابيين المطلوبين، و3 في القائمة "البرتقالية"، و2 في "الرمادية".

وأشار البيان إلى إصدار السلطات القضائية مذكرة قبض بحق "دحلان" بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و"الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس" و"قيامه بالتجسس الدولي".

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيراً القائمة الرمادية.

وتضم القوائم مطلوبين جرّاء انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين منها تنظيم "كولن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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