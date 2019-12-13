أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس فرض حظر خروج من قاعدة "بينساكولا" الجوية بفلوريدا، على أصدقاء الطيار السعودي الذي شن هجوماً مسلحاً داخل القاعدة الأسبوع الماضي، ما تسبب في مقتله و3 آخرين.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، قالت فيه: "لقد فُرض حظر خروج من القاعدة الجوية على الطلاب السعوديين من قِبل قادتهم، ولقد أعطت المملكة العربية السعودية تعليمات لطلابها بالمساهمة في التحقيقات وهم يقومون بذلك بالفعل".

والثلاثاء قررت وزارة الدفاع الأمريكية تعليق كل عمليات التدريب الجارية حالياً على أراضيها لعسكريين سعوديين، على خلفية حادثة فتح طالب في سلاح الجو السعودي نار مسدسه داخل قاعة تدريب في قاعدة بينساكولا، متسبباً في سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة.

وأشار بيان الدفاع الأمريكية إلى أنه مع وجود هذا الحظر فإن الطلاب يمكنهم الوصول إلى العديد من الأشياء "كحضور الدروس في الصفوف والطعام والطاقم الطبي، فضلاً عن قادتهم".

وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرّف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية" كما أنها تستقبل طلاباً من كل أنحاء العالم.