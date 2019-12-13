سياسة
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فرض حظر خروج من قاعدة فلوريدا الجوية على الطلاب السعوديين
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية حظر خروج الطلاب السعوديين من قاعدة فلوريدا الجوية من قِبل قادتهم، على خلفية حادث إطلاق النار الذي شهدته القاعدة والذي نفذه طالب سعودي الجنسية وأودى بحياة 4 أشخاص بينهم المهاجم.
فرض حظر خروج من قاعدة فلوريدا الجوية على الطلاب السعوديين
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن فرض حظر خروج من القاعدة الجوية على الطلاب السعوديين من قِبل قادتهم / Getty Images
13 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس فرض حظر خروج من قاعدة "بينساكولا" الجوية بفلوريدا، على أصدقاء الطيار السعودي الذي شن هجوماً مسلحاً داخل القاعدة الأسبوع الماضي، ما تسبب في مقتله و3 آخرين.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، قالت فيه: "لقد فُرض حظر خروج من القاعدة الجوية على الطلاب السعوديين من قِبل قادتهم، ولقد أعطت المملكة العربية السعودية تعليمات لطلابها بالمساهمة في التحقيقات وهم يقومون بذلك بالفعل".

والثلاثاء قررت وزارة الدفاع الأمريكية تعليق كل عمليات التدريب الجارية حالياً على أراضيها لعسكريين سعوديين، على خلفية حادثة فتح طالب في سلاح الجو السعودي نار مسدسه داخل قاعة تدريب في قاعدة بينساكولا، متسبباً في سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة.

وأشار بيان الدفاع الأمريكية إلى أنه مع وجود هذا الحظر فإن الطلاب يمكنهم الوصول إلى العديد من الأشياء "كحضور الدروس في الصفوف والطعام والطاقم الطبي، فضلاً عن قادتهم".

وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرّف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية" كما أنها تستقبل طلاباً من كل أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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