سياسة
3 دقيقة قراءة
حزب المحافظين بزعامة جونسون يفوز بالأغلبية في البرلمان البريطاني
تمكّن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون من الفوز بالأغلبية في البرلمان البريطاني. وحصل الحزب على 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نُشرت صباح الجمعة.
حزب المحافظين بزعامة جونسون يفوز بالأغلبية في البرلمان البريطاني
جونسون يفوز بالأغلبية في البرلمان البريطاني / AFP
13 ديسمبر 2019

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية الرسمية الجمعة، فوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بأغلبية مريحة.

وتمكّن الحزب من الفوز بما لا يقل عن 361 مقعداً من مقاعد مجلس العموم، فيما يعد أكبر فوز للحزب ذي التوجهات اليمينية منذ أكثر من 30 عاماً.

وحصل حزب العمال على نحو 203 مقاعد، ما يمثل الخسارة الأكبر للحزب ذي التوجهات اليسارية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وستسمح هذه النتيجة لحزب المحافظين بتشكيل الحكومة منفرداً، إذ إن عدد مقاعد مجلس العموم يبلغ 650 مقعداً.

واستطاع حزب المحافظين في هذه الانتخابات السيطرة على مقاعد في دوائر انتخابية كانت خاضعة لسيطرة العمال.

وحصل الحزب القومي الاسكتلندي على نحو 48 مقعداً، فيما لم يحصل حزب بريكست بقيادة السياسي نايجل فراج على أية مقاعد.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن نتيجة الانتخابات ستمنحه تفويضاً "لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" الشهر المقبل.

وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جونسون على "فوزه الكبير" في انتخابات مجلس العموم عبر حسابه في توتير، وقال إن بلاده يمكنها الآن إبرام اتفاقية تجارية "هائلة" مع لندن بعد بريكست.

"ليلة مخيبة للآمال"

من جانبه قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، إنه لن يقود حزبه في أي انتخابات عامة مستقبلاً، لكنه أكد بقاءه على رأس الحزب لفترة حتى يجري "التفكير" ومناقشة الخطوات القادمة.

وقدم كوربين "جزيل شكره الصادق" إلى الناخبين الذين رشحوه قائلاً إنهم يمثلون مصدر "اعتزازه وسعادته"، كما شكر عائلته وأصدقائه المقربين وزوجته.

وأضاف: "من الواضح أن هذه الليلة مخيبة للآمال للغاية بالنسبة للحزب. لكني أريد أن أقول إننا قدمنا برنامجاً انتخابياً مليئاً بالأمل".

وقال كوربين: "مع ذلك، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق حالة من الاستقطاب لدرجة أنه تجاوز النقاش السياسي العادي بحد كبير".

وصباح الخميس، انطلقت عملية التصويت، إذ فُتحت مراكز الاقتراع الساعة 07:00 (بتوقيت غرينيتش)، في 650 دائرة انتخابية بمقاطعات إنجلترا وويلز وإسكتلندا، وإيرلندا الشمالية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُجري فيها انتخابات برلمانية في شهر ديسمبر/كانون الأول منذ 100 عام، وهي الثالثة في أقل من 5 سنوات بعد انتخابات 2015، و2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us