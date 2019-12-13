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إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالجزائر وبدء فرز الأصوات، والتوتر يسود في العراق بعد مقتل 4 متظاهرين وسط العاصمة بغداد.

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الانتخابات الجزائرية.. إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الجزائرية الخميس، نحو الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عمليات فرز الأصوات كما ينصّ قانون الانتخاب، الذي أدخلت عليه تعديلات قبل أشهر تمنع تمديد عمليات التصويت. [TRTعربي]

وكانت آخر نسبة للتصويت أعلنتها السُّلْطة المستقلة للانتخابات في حدود 33.06% في حدود الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، أي قبل ساعتين من إغلاق مراكز التصويت، فيما تَوقَّع محمد شرفي رئيس الهيئة أن تكون النسبة النهائية في حدود 50%. [TRTعربي]

وجرت الانتخابات حسب سلطة الانتخابات في أجواء "عادية"، في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عن عمليات تخريب وإغلاق لمراكز اقتراع من رافضين للانتخابات بمنطقة القبائل (ولايتي تيزي وزو وبجاية) شرق العاصمة، مقابل نشر التليفزيون الرسمي صوراً تُظهِر إقبالاً كبيراً على التصويت بولايات أخرى، حسب وكالة الأناضول. [الأناضول]

توتر في العراق

تَوعَّد القضاء العراقي الخميس، بملاحقة المتورطين في حادثة تعليق جثة بعمود إنارة في ساحة للاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط العاصمة بغداد. [TRTعربي]

وكان مصدر أمني عراقي أفاد بأن 4 متظاهرين قُتلوا في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد الخميس، فيما قتل محتجون غاضبون الجاني وعلّقوا جثّته على عمود إنارة بالساحة. [TRTعربي]

وحسب الأناضول، قال المصدر الأمني إن "شابّاً يبلغ من العمر 17 عاماً أطلق النار من سلاح رشاش على متظاهرين في ساحة الوثبة (وسط العاصمة) جراء شجار، ما أدى إلى مقتل 4 متظاهرين". [الأناضول]

وأضاف أن "محتجين غاضبين لاحقوا الجاني وقتلوه وعلّقوا جثته على عمود في الساحة قبل أن تُنزِلها قوات الأمن". [الأناضول]