قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، إن الولايات المتحدة "قريبة جدّاً" من توقيع "اتفاق مهمّ" مع الصين، بعد 19 شهراً من حرب تجارية شرسة بين أكبر اقتصادَين في العالَم.

وكتب ترمب في تغريدة له على تويتر: "نحن قريبون جدّاً من اتفاق مهمّ مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضاً". ويوجّه ترمب منذ أسابيع إشارات متناقضة في هذا الملف، بما ينعكس اضطراباً في الأسواق العالَمية.

من جهتها، أكّدَت الصين الخميس أن بين مفاوضي البلدين "تواصلاً وثيقاً"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفاوضين الأمريكيين عرضوا على الصين خفض الرسوم الجمركية بمقدار النصف على واردات صينية بقيمة 360 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أن المفاوضين الأمريكيين عرضوا أيضاً إلغاء دفعة جديدة من الرسوم المقرَّر أن تدخل حيِّز التنفيذ الأحد المقبل، وذكرت أن الجانبين الأمريكي والصيني "يعملان للتوصل إلى اتفاق تجاري محدود يمكن أن يساعد على منع تدهور العلاقات المضطربة بينهما".

وتراجع ترمب منتصف أغسطس/آب الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% كان مقرراً فرضها في سبتمبر/أيلول الماضي على بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار، إلى منتصف الشهر الجاري، وفي حال عدم إحراز تقدُّم ستدخل هذه الرسوم حيِّز التطبيق.

والجمعة الماضية أعلنت الصين أنها ستُعفِي فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكيَّين من الرسوم الجمركية، بعد أن كانت فرضت تعريفات بنسبة 25% عليها في يوليو/تموز 2018.

والحرب التجارية بين واشنطن وبكين مستمرة منذ 19 شهراً، وتتجلى في تبادل فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بمئات مليارات الدولارات.