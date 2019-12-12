تَوعَّد القضاء العراقي الخميس، بملاحقة المتورطين في حادثة تعليق جثة بعمود إنارة في ساحة للاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد بأن 4 متظاهرين قُتلوا في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد الخميس، فيما قتل محتجون غاضبون الجاني وعلّقوا جثّته على عمود إنارة بالساحة.

وحسب الأناضول قال المصدر الأمني إن "شابّاً يبلغ من العمر 17 عاماً أطلق النار من سلاح رشاش على متظاهرين في ساحة الوثبة (وسط العاصمة) جراء شجار، مما أدى إلى مقتل 4 متظاهرين".

وأضاف أن "محتجين غاضبين لاحقوا الجاني وقتلوه وعلّقوا جثته على عمود في الساحة قبل أن تُنزِلها قوات الأمن".

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، إن "قاضي التحقيق المختصّ بقضايا الأمن الوطني باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة".

في المقابل أدان محتجون الواقعة، ملمّحين إلى تورُّط قوات الأمن فيها بهدف "تشويه صورة المتظاهرين السلميين"، وقال بيان صادر عن المحتجين في ساحة التحرير ببغداد إن "ما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يُدينها المتظاهرون".

وأضاف البيان: "نعلن براءتنا نحن المتظاهرين السلميين مِمَّا حدث في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا أيضاً من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها وسنحافظ عليها حتى تحقيق آخر مطالبنا".

في سياق متصل قُتل 10 أشخاص بينهم 3 أطفال الخميس في تفجيرين منفصلين بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، وقال مصدران أمنيان للأناضول إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت قرب حاجز أمني لقوات الحشد الشعبي مما أدَّى إلى مقتل 7 من عناصر الحشد.

وحتى الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

وتخللت احتجاجاتِ العراق التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمالُ عنف خلّفَت ما لا يقلّ عن 492 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، حسب الأناضول.

وأغلب القتلى من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل الحشد الشعبي لهم صلات مع إيران، وفق وتقارير حقوقية دولية، فيما ينفي الحشد قتله محتجّين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وإهدار أموال الدولة.