بحث وفد تركي تَرأَّسه نائب رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية فاروق يغيت، مشروعات الصناعات الدفاعية مع مسؤولين كويتيين.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد التركي مع رئيس هيئة الأركان الكويتي محمد خالد الخضر، ونائب رئيس الحرس الوطني الكويتي اللواء جمال الذياب، على هامش معرض "الخليج للدفاع والطيران" المقام حاليّاً في الكويت.

وشملت مباحثات الوفد التركي مع الجانب الكويتي مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطویر التعاون الأمني والعسكري.

كما تخللَت اللقاء مناقشةُ المشروعات التي تواصلها الشركات التركية في الكويت.

وعلى هامش المعرض زار رئيس الأركان الكويتي أجنحة شركات الصناعات الدفاعية التركية وحصل على معلومات من الشركات التركية، ورافقه رئيس قسم التعاون الدولي لدى مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.

وتواصل عشرات الشركات التركية استعراض نجاحاتها في مجال الصناعات الدفاعية، بمعرض "الخليج للدفاع والطيران" المقام في الكويت حتى 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتشارك الشركات التركية في المعرض بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية، وبدعم من اتحاد مصدّري الدفاع والطيران، بغية البحث عن فرص تعاون جديدة.

وتستهدف شركات الصناعات الدفاعية التركية التي تلبِّي حاليّاً مختلف احتياجات القوات الأمنية الكويتية، تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتطوير مشروعات دفاعية جديدة