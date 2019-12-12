سياسة
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أنقرة تطالب بتجاوز النزاعات الثنائية لتحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي
طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بـ"تجاوز النزاعات الثنائية حتى لا تصبح عقبة في تحقيق أهداف المنظمة".
أنقرة تطالب بتجاوز النزاعات الثنائية لتحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي
 جاوش أوغلو أكد أن إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بات ضرورياً  / AA
12 ديسمبر 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط: "علينا أن نتجاوز النزاعات الثنائية حتى لا تصبح عقبة في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي".

جاء ذلك خلال كلمة له ضمن فاعليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء المنظمة، التي تنظمها وزارة الخارجية المغربية.

وأوضح جاوش أوغلو أن "إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بات ضرورياً وعلينا أن نعمل جميعاً لتحقيق ذلك".

ويشارك في الاحتفال وزراء "ترويكا" الإسلامية وممثلوها (تركيا والسعودية وغامبيا)، و"ترويكا" الوزاري (بنغلاديش والإمارات والنيجر)، إضافة إلى شخصيات عدد من الدول والمنظمات الإسلامية وممثليها.

ومنظمة التعاون الإسلامي تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات، وهي دول ذات أغلبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).

وتصف المنظمة نفسها على أنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" وإن كانت لا تضم كل الدول الإسلامية، وأنها تهدف إلى "حماية المصالح الحيوية للمسلمين" حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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