أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية، وتباشر تنفيذ المشروع في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع تعريفي بمشروع بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، الخميس.

وقال أردوغان: "سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت".

وأكد أن قناة إسطنبول المائية هي مشروع لحماية مضيق البوسفور من كوارث خطيرة للغاية.

ومشروع "قناة إسطنبول"، الذي يتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومتراً، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.

وفي تصريحات سابقة له، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد طورهان أن بلاده تخطط لبناء 10 جسور في إطار مشروع "قناة إسطنبول".