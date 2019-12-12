سياسة
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روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس عزمها طرد دبلوماسيين ألمانيين من موسكو في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن طردت برلين الأسبوع الماضي اثنين من الدبلوماسيين الروس.
روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل"
الخارجية الروسية قالت إنها ستطرد دبلوماسيين ألمانيين من موسكو في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل / Reuters
12 ديسمبر 2019

قالت وزارة الخارجية الروسية الخميس، إنها ستطرد دبلوماسيين ألمانيين من موسكو في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن طردت برلين الأسبوع الماضي اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وأعلنت ألمانيا طرد الدبلوماسيين الأسبوع الماضي بسبب ما قالت إنه رفض موسكو التعاون في تحقيق بشأن جريمة قتل يشتبه الادعاء الألماني في تدخل روسي أو شيشاني فيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير الألماني لدى موسكو وأصدرت احتجاجاً رسمياً على خطوة الطرد وأعطت اثنين من الدبلوماسيين الألمان مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.

ويمثل طرد الدبلوماسيين المتبادل تصعيداً في التوترات المتزايدة بالفعل بين روسيا وألمانيا ودول غربية أخرى بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته على الأراضي البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية الأسبوع الماضي أنه "بهذه الخطوة ترد الحكومة الألمانية على عدم تعاون السلطات الروسية بما فيه الكفاية في التحقيقات المتعلقة بمقتل تورنيكي كيه في متنزه ببرلين".

وأُطلقت رصاصتان على رأس الضحية المعروف باسم زيلمخان خانجوشفيلي، في متنزه بوسط برلين في أغسطس/آب أثناء توجهه إلى المسجد.

وخانجوشفيلي هو أحد المقاتلين الذين حاربوا ضد موسكو في جمهورية الشيشان الروسية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقال ممثلو الادعاء بوجود أدلة كافية تشير إلى أن من أمر بعملية القتل هو الدولة الروسية أو السلطات الشيشانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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